İmralı heyeti partilerle temasa devam ediyor

Politika Servisi

Saray rejiminin bir türlü adını koymadığı, DEM Parti heyeti ile PKK Lideri Abdullah Öcalan görüşmesiyle somutlanan süreç, dün de İmralı heyetinin parti ziyaretleriyle devam etti.

Öcalan’la görüşen DEM Parti heyetindeki Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile Ahmet Türk dün Gelecek Partisini, AKP’yi ve Saadet Partisi ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Gelecek Partisi’ne yapılan ziyaret, bir saatten fazla sürerken görüşme sonrasında konuşan Önder, "Biraz geçmiş tecrübeleri paylaştık. Yeni görüşmeler ışığında bizde olan bilgileri kendisine aktardık. Tavsiye, öneri, eleştiri ve uyarılarını rica ettik. Bizi ayrıntılı bir şekilde bilgilendirdiler. Kapsamlı açıklamayı, Selahattin Bey’i (Demirtaş) de ziyaret edeceğiz, ondan sonra yapacağız."

‘GÖZDEN GEÇİRDİK’

Davutoğlu ise "Kendi kanaatlerimizi aktararak geçmişte tecrübelerden nasıl dersler çıkarılması gerektiğini ve dünyanın büyük bir türbülansa girdiğini, bölgede Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün eksininde yaşana hızlı değişime intibak bağlamında Türkiye’nin kendi iç bünyesini tahkim etmesinin büyük önem taşıdığını vurguladık. İç bünyeyi tahkim etmek ancak ve ancak gerçek bir demokrasinin inşasıyla olabilir. Bu da Kürtlerin, Türklerin, bütün vatandaşların Türkiye’de hukukun korunduğu ve geleceğe umutla baktıkları bir perspektifle olur. Benim tavsiyem; gerek heyet üyelerine gerek Türkiye’deki bütün siyasilere Sayın Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlayan ve tüm katmanlara yayılan bu dönemi soğukkanlı bir şekilde provokasyonlara kapalı olarak kamu düzenine saygı göstererek ve derin tarih bilgilerimize tecrübelerimizden hareketle barış içinde yaşayan Türkiye inşa etme kaygısı ile hareket edilmeli” dedi.

Gelecek Partisi’nin ardından DEM Parti heyeti Meclis’te AKP’yle görüştü. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in odasında gerçekleşen görüşmede, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve Güler, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. DEM Parti’nin heyetinde Pervin Buldan, Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder bulunurken; AKP’de Ömer Çelik, Abdullah Güler, Efkan Ala ve Özlem Zengin yer aldı. Özlem Zengin’in Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk ile tokalaşmayıp sadece Pervin Buldan ile el sıkışması dikkat çekti. Pervin Buldan, AKP grubuna giderken “Süreç nasıl gidiyor?​” sorusuna sadece “İyi, fena değil” demekle yetindi. DEM Parti heyeti AKP’nin ardından da Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüştü. Bu görüşme sonrasında da DEM Parti’den açıklama gelmezken Arıkan sürece destek vereceklerini açıkladı.