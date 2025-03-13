İmralı heyetinden Erdoğan için başvuru

Haber Merkezi

DEM Parti, siyasi parti ziyaretlerini sürdürüyor. DEM Parti dün ilk olarak TİP heyetiyle TBMM'de görüştü. Ardından Saadet Partisi ile görüşen DEM Parti son olarak Gelecek Partisi'ni ziyaret etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, "Heyetimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için en kısa sürede başvuru yapacak." dedi. Grup toplantısı sonrası gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEM parti ile görüşür müsünüz?" sorusuna "Arkadaşlarım görüşecekler. Benden de randevu istendiği takdirde veririm." yanıtını vermişti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İmralı heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için en kısa sürede başvuru yapacağını duyurmuştu.

DEM Partili Ahmet Türk, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinin faydalı olacağını belirterek "Kendisi ile görüşüp bu meselenin çözümü ile ilgili fikirlerimizi kendisine aktarmak isteriz" dedi. Erdoğan, DEM Parti heyetinin kendisinden randevu istemesi üzerine görüşebileceklerini açıklamıştı.