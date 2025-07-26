İmralı heyetinden Öcalan görüşmesi sonrası açıklama: "Komisyon" vurgusu

"DEM Parti İmralı heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile dün yaptıkları görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada görüşmenin 3,5 saat sürdüğü belirtildi. Görüşmede DEM heyetinin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve siyasi parti lideriyle yapılan görüşmelerin değerlendirildiği aktarıldı.

KOMİSYON MESAJI

Açıklamanın devamında "11 Temmuz’da gerçekleşen silahların imha edilme töreniyle ilgili izlenimler ve törenin yansımaları hakkında bilgi aktarıldı" denildi.

Öcalan'ın da törenin gerçekleştirilme biçimini, sergilenen irade, inanç ve barış kararlılığını çok değerli bulduğunu belirttiğinin aktarıldığı açıklamada "TBMM gündemindeki komisyon çalışmasının kapsamlı ve kapsayıcı bir yöntemle barış ve demokrasi adına önemli katkılar sunmasını beklediğini vurguladı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DEM Parti İmralı Heyeti olarak 25 Temmuz 2025 tarihinde İmralı Cezaevi’nde Sayın Abdullah Öcalan ile üç buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdik.



Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Adalet Bakanı ve siyasi parti liderleriyle heyet olarak gerçekleştirdiğimiz görüşmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk.

"TÖRENİN YANSIMALARI HAKKINDA BİLGİ AKTARILDI"

11 Temmuz’da gerçekleşen silahların imha edilme töreniyle ilgili izlenimler ve törenin yansımaları hakkında bilgi aktarıldı. Sayın Öcalan da törenin gerçekleştirilme biçimini, sergilenen irade, inanç ve barış kararlılığını çok değerli bulduğunu belirtti.



TBMM gündemindeki komisyon çalışmasının kapsamlı ve kapsayıcı bir yöntemle barış ve demokrasi adına önemli katkılar sunmasını beklediğini vurguladı.



Halka ve tüm toplumsal kesimlere en içten selam ve iyi dileklerini iletti.



Selam ve saygılarımızla."