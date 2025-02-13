İmralı heyetinden 'yeni süreç' ziyareti: Pervin Buldan, Selahattin Demirtaş'ın mesajını paylaştı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti.

DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Buldan, Bahçeli'nin çağrısından sonra başlayan sürece ilişkin gelinen son aşama konusunda Demirtaş ve Mızraklı'yı bilgilendirdiği, bir kez daha görüş ve önerilerini aldığı paylaşıldı.

Demirtaş ve Mızraklı'nın sürece destek vermeye devam edecekleri belirtildi.

İLK GÖRÜŞME 28 ARALIK'TA YAPILDI

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık 2025'te İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapmıştı. Buldan ve Önder'in yazılı açıklamasında Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına yer verilmişti.

Abdullah Öcalan, açıklamasında, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" demişti. Öcalan, "Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.

PARTİLERLE TEMAS EDİLMİŞTİ

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, yılbaşından sonra siyasi partilerle temasa başlamıştı.

2 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşen DEM Parti heyeti, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti. Heyet, 6 Ocak'ta AKP TBMM Grubu ile görüşmüştü. DEM Parti heyeti 7 Ocak'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelmişti. Heyet ayrıca Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi ile görüşmüştü.

DEM Parti heyeti ayrıca eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı da ziyaret etmişti.

İKİNCİ GÖRÜŞME 22 OCAK'TAYDI

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyetin ikinci görüşmesi 22 Ocak'ta gerçekleşmişti. Görüşme 4 saat sürmüştü.

İmralı Heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan'la yaptığı ikinci görüşme sonrası, "Öcalan'ın sürece ilişkin çalışmalarını sürdürdüğüne" ilişkin kısa bir açıklama yapmıştı.