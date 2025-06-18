İmralı heyetinin yeni üyesi belli oldu

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden eski TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yerine İmralı heyetine eklenen yeni isim belli oldu.

T24'ten Ceren Bayar'ın haberine göre, DEM Parti yetkilileri yürüttükleri müzakereler sonucunda Mardin Milletvekili ve önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın heyete dahil olmasına karar verdi.

Heyette, DEM Partili Pervin Buldan ve zaman zaman Ahmet Türk'ün de yer almıştı. Heyet, PKK lideri Abdullah Öcalan'la son görüşmesini 21 Nisan’da gerçekleştirmişti.