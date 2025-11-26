İmralı'ya giden Hüseyin Yayman soruları yanıtsız bıraktı: "Raporumuzu çalışacağız"

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan oluşturulan heyetle gerçekleştirdiği İmralı ziyaretine ilişkin açıklama yapmayı reddetti.

İmralı ziyaretine dair AKP süreç komisyonu üyelerini bilgilendirmesi beklenen Yayman, toplantı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Yayman, "Bu konu ile ilgili açıklama yok. Sadece bu kadarını söyleyeyim. Bir açıklama yapmıyoruz. Raporumuzu çalışacağız" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

AKP, MHP ve DEM Parti'den isimlerin yer aldığı 24 Kasım'da İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüştü.

Görüşmenin ardından TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Görüşme neticesinde; toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır" ifadesine yer verildi.