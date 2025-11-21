İmralı'ya gitmeme kararı alan CHP'nin Van'daki ilçe binasına saldırı: CHP Sözcüsü Yücel'den kınama

Van’daki İpekyolu CHP İlçe Başkanlığı, partinin İmralı’ya gidecek heyete üye vermeme kararının ardından saldırıya uğradı. Saldırganlar, parti binasındaki tabelalara zarar verdi.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 18. kez toplandı. Toplantıda, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşülüp görüşülmemesi tartışıldı. AKP, MHP ve DEM Parti heyeti görüşmeyi desteklerken, CHP, olası heyete üye vermeyeceklerini duyurdu. Komisyonun kapalı oturum kararı, AKP, MHP ve DEM Parti oylarıyla alındı; CHP toplantıdan ayrıldı.

CHP’nin İmralı’ya gidecek komisyon heyetine üye vermeme kararı sonrası Van İpekyolu İlçe Başkanlığı’na saldırı gerçekleşti; bazı tabelalar kırıldı.

Saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan CHP Sözcüsü Deniz Yücel şunları kaydetti:

"Van İpekyolu İlçe Başkanlığımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Şiddetten, vandalizmden ve provakasyondan medet umanlar hiç heveslenmesinler. Kurucu parti olarak her zaman sağduyudan, huzurdan, barıştan ve demokrasiden yanayız. Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkede toplumsal huzurun, barışın ve demokrasinin teminatıdır. Hiç bir güç bu gerçeği değiştiremez."