İmralı'ya hangi isimler gidecek?

PKK'nin silah bırakma ve fesih süreci kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşme kararı aldı.

Oylamada 32 "Evet" oyu çıktı. 3 üye "Hayır", 2 üye ise "Çekimser" yönde oy kullandı.

MHP'DEN YILDIZ, DEM PARTİ'DEN KOÇYİĞİT HEYETTE

CHP'nin katılmadığı komisyon toplantısında yapılan oylamada, üyeler oy çokluğuyla ziyareti onayladı.

İmralı'ya gidecek heyette Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adına Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) adına Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit yer alacak.

AKP'nin de aralarında olduğu komisyon üyesi diğer partiler ziyarette yer alacak isim veya isimleri henüz açıklamazken, CHP, İmralı'ya gidecek heyete üye vermeyecek.

Siyasi partilerin ziyarette yer alacak isimleri yarın Meclis Başkanlığı'na iletmesi bekleniyor.