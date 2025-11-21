Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İmralı'ya hangi isimler gidecek?

Meclis bünyesinde kurulan süreç komisyonunun İmralı ziyaretinde yer alacak isimler belli oldu. Heyette MHP adına Feti Yıldız, DEM Parti adına Gülistan Koçyiğit yer alacak. Heyette yer alacak diğer isimler ise henüz açıklanmadı.

Siyaset
  • 21.11.2025 16:57
  • Giriş: 21.11.2025 16:57
  • Güncelleme: 21.11.2025 17:31
Kaynak: Haber Merkezi
İmralı'ya hangi isimler gidecek?
Fotoğraf: AA

PKK'nin silah bırakma ve fesih süreci kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşme kararı aldı.

Oylamada  32 "Evet" oyu çıktı.  3 üye "Hayır", 2 üye ise "Çekimser" yönde oy kullandı.

MHP'DEN YILDIZ, DEM PARTİ'DEN KOÇYİĞİT HEYETTE

CHP'nin katılmadığı komisyon toplantısında yapılan oylamada, üyeler oy çokluğuyla ziyareti onayladı.

İmralı'ya gidecek heyette Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adına Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) adına Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit yer alacak.

AKP'nin de aralarında olduğu komisyon üyesi diğer partiler ziyarette yer alacak isim veya isimleri henüz açıklamazken,  CHP, İmralı'ya gidecek heyete üye vermeyecek.

Siyasi partilerin ziyarette yer alacak isimleri yarın Meclis Başkanlığı'na iletmesi bekleniyor.

Komisyon İmralıya gidiyor: CHP adaya gitmeme kararı aldı, kapalı oturumdan çıktı
BirGün'e Abone Ol