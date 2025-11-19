İmralı'ya ziyaret oylaması: Bahçeli'ye tepki gösterdi, 'hayır' diyeceklerini açıkladı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aksakal, hedef ve niyetin halis olduğunu, buna kimsenin itiraz edemeyeceğini ancak TBMM'de kurulan Milli Birlik, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 17. toplantısına gelindiği bir zamanda, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından ortaya konulan tavrın tartışmaya ve değerlendirmeye açık" olduğunu dile getirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı çıkışını değerlendiren Aksakal, "Sayın Bahçeli'nin dünkü MHP Grup toplantısında şimdiye kadar ortaya koyduğu yöntemlerde çıtayı daha da yükselterek gerekirse üç arkadaşıyla birlikte İmralı’ya kendisinin gideceğini ilan etmesi ve Parti grubundan da onay alması, ileride çok tartışılacak ve toplumsal onayla uyumu konusu çokça konuşulacaktır" dedi.

Aksakal, şöyle devam etti: "Böyle bir karar MHP'yi ve kendi seçmenlerini ilgilendirecektir. İmralı'ya ziyaret için Adalet Bakanlığı izniyle herkes gidebiliyor, kendileri de gidebilirler. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mensuplarına yönelik böyle bir söylem, yöntem ve tehditkar görüşler ortaya koymak en hafif deyimiyle milletvekillerinin iradelerini yönlendirme ve baskılama anlamı taşıyacaktır. Bu yöntemi ne kadar milletvekili içine sindirecektir cuma günü göreceğiz.

"HAYIR DİYECEĞİZ"

Komisyonda partisini temsil eden Aksakal, şunları söyledi:

"DSP olarak bizim 'Terörsüz Türkiye' hedefine dair hiçbir itirazımız ve karşı duruşumuz olamaz, dolayısıyla terörle mücadele konusundaki duruşumuz başından beri nettir. Örgüt elebaşını yakalamış ve adalete teslim ederek terörü bitirmiş bir parti olarak gerek siyasi misyonumuz gereği gerekse terörden zarar görmüş milletimizin ve başta şehitlerimiz ve gazilerimizin manevi huzurunda gündeme gelebilecek böyle bir karara elbette tarih önünde 'hayır' diyeceğiz."