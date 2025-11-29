İmralı ziyareti sonrası ilk: Erdoğan ve Kurtulmuş bir araya geldi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.

Görüşmenin duyurusu, TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapıldı.

Söz konusu paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde kabul etti" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız @NumanKurtulmus'u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde kabul etti. pic.twitter.com/kjtNQd1k37 — TBMM (@TBMMresmi) November 29, 2025

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, oy çokluğuyla İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme kararı aldı.

CHP, görüşme için İmralı Adası'na gidecek heyete üye vermeme kararı aldı. CHP'nin kararı ise kamuoyunda tepki ve destek gördü. Görüşmeye AKP'li Hüseyin Yayman, DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP'den Feti Yıldız gitti.

Komisyon, 24 Kasım'da söz konusu görüşmenin gerçekleştirildiği duyuruldu. Görüşmenin tarihi ve saati ise basına ve kamuoyuna açıklanmamıştı.