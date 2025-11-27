İmralı ziyareti sonrası ilk toplantı: Komisyon 4 Aralık'ta toplanacak

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Komisyonun 19'uncu toplantısı, 4 Aralık Perşembe günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 14.00'te TBMM Tören Salonu'nda yapılacak.

Yapılacak bu toplantı, Komisyon'un AKP-MHP-DEM Parti heyetlerinin İmralı'da PKK Lideri Öcalan ile görüşmesinin ardından ilk olma özelliği taşıyor.

NE OLMUŞTU?

AKP, MHP ve DEM Parti'den birer üyenin yer aldığı heyet 24 Kasım'da İmralı adasına giderek PKK Lideri Abdullah Öcalan'la görüşmüştü.

Açıklamada "Görüşme neticesinde; toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır" denilmişti.

Üç saat sürdüğü belirtilen görüşmede Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" akabinde PKK'nin kendisini feshedip silah bırakması ve Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesi kapsamında sorular sorulduğu ifade edilmişti.

İmralı'ya ziyareti gerçekleştiren heyette AKP'den Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP'den İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ve DEM Parti'den Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer almıştı.

CHP ile DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin Meclis'te kurduğu Yeniyol Partisi grubu ise İmralı ziyareti için üye vermeme kararı almıştı.