İmralı’dan yeni mesaj yok

Haber Merkezi

“Çözüm” tartışmaları sürerken DEM Parti heyetinin İmralı’da PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı ikinci görüşmenin ardından beklenen açıklama yayımlandı. Açıklamada heyetin, siyasi partilerle yapılan görüşmeleri Öcalan’a aktardığı ve Öcalan’ın sürece ilişkin çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Heyetin temaslarına devam edeceği belirtilirken "Bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır" denildi.

DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’dan oluşan heyet, İmralı Cezaevi’nde PKK lideri Abdullah Öcalan ile önceki gün yaptıkları görüşmenin ardından kamuoyuna açıklama yaptı. İlk olarak saat 13.00’te yayımlanacağı duyurulan yazılı açıklama saat 14.50’de kamuoyuyla paylaşıldı.

‘ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR’

Açıklama şu şekilde: "DEM Parti İmralı Heyeti olarak 22 Ocak 2025 tarihinde İmralı Adası’nda Sayın Abdullah Öcalan‘la bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, Sayın Öcalan öncelikle Bolu’da yaşanan elim yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilemiştir. Heyetimiz, yürüttüğümüz görüşmelerle ilgili olarak kendisine gerekli bilgilendirmelerde bulunmuştur.

Sayın Öcalan’ın sürece ilişkin çalışmaları devam etmektedir. Bu konudaki hazırlıkları tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır. Bizler de heyet olarak çalışmalarımızı ve temaslarımızı yürüteceğiz, gelişmeler oldukça da kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır. Bunun gerçekleşmesi umuduyla tüm toplumsal kesimlerin kıymetli katkılarını bekliyoruz." Dün İmralı Cezaevi’ne ikinci kez giden heyet, Öcalan ile yaklaşık 4 saat görüşmüştü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim’deki Meclis açılışında DEM Parti Grubu ile tokalaşması ile başlayan yeni süreçte çok sayıda gelişme yaşandı. DEM Parti heyeti ile PKK lideri Abdullah Öcalan İmralı’da yaptığı ilk görüşmede Öcalan, "Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" demişti. Bahçeli, DEM Parti Grubu ile tokalaşması hakkında yaptığı açıklamada, "Siyasette hiç kimseyle, hiçbir partiyle kategorik olarak alıp veremeyeceğiz, konuşup çözemeyeceğiz bir şey yoktur" demişti. "Uzattığım el, milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır" diyen Bahçeli, "’Gelin Türkiye partisi olun’, ‘milli birliğimizde kenetlenin’ teklifidir. DEM’e düşen sorumluluk uzanan elin kıymetini anlaması ve eşik olarak değerlendirmesidir" ifadelerini kullanmıştı.