İmtiyazlı yanında dururken "İmtiyaza son verdik" dedi

Haber Merkezi

Haliç Port kapsamında inşa edilen Rixos Tersane İstanbul’un açılış töreni yapıldı. 49 yıllığına kiralayarak Hazine arazisi üzerinde inşa edilen Tersane İstanbul’un açılışına katılan Erdoğan, projenin sahibi Fettah Tamince’yi tebrik ederek “Bizim için yerli yabancı yatırımcı yok. İş dünyasına destek vermeye devam edeceğiz” dedi. Erdoğan, "Sermayenin renklere ayrıldığı, sadece belli çevrelerin devletten destek bulduğu, hayatın her alanında olduğu gibi iş dünyasında da imtiyazlıların tahakküm kurduğu eski anlayışa son verdik" açıklamasını yaptı.

Erdoğan, “Otelin şehrimize, ülkemize ve Rixos ailesine hayırlı olmasını diliyorum. Fettah Tamince'yi önemli yatırımları için tebrik ediyorum. 2 bin 27 metrekare etkinlik alanına sahip olan otelimiz toplantılar için de cazip hale gelecek ve Türkiye'nin tanıtımına katkı sağladığını görüyoruz. Rixos camiasını yürekten kutluyorum. Sermayenin renklere ayrıldığı, iş dünyasında da imtiyazlıların tahakküm kurduğu eski anlayışa son verdik. Bizim için yerli yabancı yatırımcı yok, katma değer sağlayan yatırımcı vardır. İş dünyasına destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Hazırlanan Haliçport projesinin ihalesini Rixos Otelleri’nin sahibi, Zaman gazetesinin eski ortağı Fettah Tamince aldı. Tamince, FETÖ borsası iddialarıyla da gündeme gelmişti. FETÖ lideri Fetullah Gülen ile ABD'de görüşen Tamince’nin Antalya’daki soruşturmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı ile bir savcı arasındaki rüşvet pazarlığı yaptığı da iddia edilmişti. Ayrıca Fettah Tamince, sahibi olduğu Antalya Rixos Hotel'de 2011 yılında 16 yaşındayken şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden stajyer Burak Oğraş'ın ölümüyle ilgili 13 yıl sonra ifade vermişti.