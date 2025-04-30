İmza hedefinde yarıya gelindi

CHP’nin, “Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum” sloganı ile başlattığı imza kampanyasında sayı 13 milyona dayandı. Toplam 28 milyon imza hedefiyle yola çıkan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ile erken seçim taleplerini içeren imza kampanyasında mayıs ayı içinde hedefe ulaşılması öngörüldü.

Kampanyanın, “Salt imza kampanyası” olarak değerlendirilemeyeceğini ifade eden CHP’liler, “Taleplerimizi eylemlerle de dile getirmeye devam edeceğiz” dedi. CHP yaz aylarında saha çalışmalarını daha da yoğunlaştırmayı hedefliyor. Edinilen bilgiye göre CHP, Türkiye genelindeki 191 bin sandıkta 15 Mayıs’a kadar asil ve yedek sandık görevlilerini belirleyecek. CHP’nin mahalle temsilcileri de kesinleşecek. Mahalle temsilcileri, göreve imza kampanyası ile başlayacak. Mahalle temsilcileri, “İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim” taleplerini içeren imza föyünü tüm seçmenlere ulaştıracak.

CHP’nin mahalle temsilcileri ve sandık görevlileri yalnızca CHP üyeleriyle değil, sorumlusu oldukları mahalleye kurulacak seçim sandığında ismi bulunan her seçmenle yüz yüze görüşecek. Örgütleri aracılığıyla sahada olacak CHP’nin genel merkezinde ise parti programı çalışmaları hızlandırılacak. CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya sürecinde de kullanılacak parti programı eğitim, sağlık ve adalet gibi en temel alanlara yönelik, “CHP Türkiye’yi nasıl yönetecek?” sorusunun cevaplarını içerecek. CHP’nin gölge kabinesinin kalın bir dosya halinde CHP lideri Özgür Özel’e sunacağı parti programı çalışmaları, kampanya süreci için özet haline getirilerek kamuoyu ile paylaşılacak. Edinilen bilgiye göre, Yozgatlı çiftçilere kesilen park cezalarının büyük bölümü, Özel tarafından ödendi.

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ÖZDAĞ HÂKİM KARŞISINDA

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın ilk kez hakim karşısına çıktı. Özdağ’ın savunması bittikten sonra Özel, Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Özel, yargılamayı ağır sözlerle eleştirerek, iktidarı ve yargı organlarını hukuksuzlukla suçladı.