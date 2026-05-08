İmza kokusuyla öne çıkan yeni saç bakım serisi tanıtıldı

Morfose Kozmetik, saçın değişen ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen yeni bakım serisi Metamorfose’u tanıttı. Farklı saç tipleri ve kullanım beklentilerine göre şekillenen seri, doğadan ilham alan içerikleri bilimsel formülasyonlarla bir araya getirirken, kullanıcı deneyiminde koku unsurunu öne çıkarıyor. “Saçımda Morfose kokusu var” mottosuyla sunulan seri, gün boyunca saçta hissedilen imza niteliğindeki kokusuyla dikkat çekiyor. Metamorfose, saç bakımını tek tip uygulamalar yerine kişiselleştirilebilir bir rutin olarak konumlandırıyor.

Morfose Kozmetik Genel Müdürü Mehmet Sümer, serinin geliştirme sürecinde farklı saç ihtiyaçlarını merkeze aldıklarını belirterek, “Metamorfose serisi için temel çıkış noktamız, her saçın farklı ihtiyaçlara sahip olduğu gerçeğiydi. Bu nedenle tek bir ürün yerine, kişiselleştirilebilir ve bütünsel bir bakım yaklaşımı sunmayı hedefledik. Metamorfose ile kullanıcılar yalnızca daha sağlıklı saçlara değil, aynı zamanda kendilerini iyi hissettiren bir deneyime de sahip oluyor” dedi.

SAÇ BAKIMINDA FARKLI İHTİYAÇLARA YÖNELİK YAKLAŞIM

Kelebeğin başkalaşım sürecinden ilham alınarak hazırlanan Metamorfose serisi, farklı ihtiyaçlara göre geliştirilen dört alt seriden oluşuyor. Bond Care serisi, keratin ve amla özü içeriğiyle işlem görmüş ve güç kaybı yaşayan saçların yapısını desteklemeye odaklanıyor. Glossy Touch ise glycolic acid ve ceramide içeriğiyle saç yüzeyinin daha pürüzsüz ve parlak görünmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Seride yer alan Moist Boost ürünleri, hyaluronic acid ve collagen içeriğiyle saçın nem dengesini desteklerken, Pure Detox serisi salicylic acid ve hyaluronic acid kombinasyonuyla saç derisinin arındırılmasını destekliyor. Farklı alt serilerin bir arada kullanılabilmesine olanak sağlayan yapı, kullanıcıların kendi bakım rutinlerini oluşturmasına olanak tanıyor.

KOKU DENEYİMİ ÖNE ÇIKIYOR

Morfose Kozmetik’in yeni Metamorfose serisinin öne çıkan unsurlarından biri koku deneyimi oldu. Saç bakım ürünlerinde uzun süre kalıcılığını koruyan hafif kokuların kullanıcı tercihlerini etkilediğine dikkat çeken Mehmet Sümer, “Bu alanda duyusal deneyimi destekleyen bir yaklaşım benimsedik. Gün boyu saçta hissedilen hafif ve karakterli koku, serinin iletişim dilinde de önemli bir yer tutuyor” açıklamasını yaptı.

Kozmetik sektöründe son dönemde kişiselleştirme eğiliminin güç kazandığına işaret eden Morfose Kozmetik Genel Müdürü Mehmet Sümer, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Kullanıcılar yalnızca bakım etkisine değil, ürünün kullanım sırasında sunduğu his ve deneyime de önem veriyor. Metamorfose serisi de bu yaklaşım doğrultusunda, saç bakımını günlük rutinin ötesinde daha bütünsel bir deneyim olarak ele alıyor.”