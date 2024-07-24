İmzacısı oldular, savunamadılar

Sokak hayvanlarının öldürülmesine yol açacak yasa teklifinin komisyon görüşmeleri üçüncü toplantıda da skandallara sahne oldu. AKP milletvekillerinin sesleri ancak tartışmalar sırasında bağırırlarken duyuldu.

AKP milletvekillerinin imzasıyla TBMM’ye taşınan ve sokak hayvanlarının katledilmesini öngören yasa teklifinin komisyon görüşmeleri 17 Temmuz’da başladı. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nun, “Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne yönelik ilk toplantısında salon krizi yaşandı. Komisyon salonunun küçük olması nedeniyle aralarında gazetecilerin de olduğu çok sayıda kişi salona giremedi. Komisyonun muhalefet üyelerinin talebiyle toplantı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na ait toplantı salonuna alındı.

Usul tartışmalarının da yaşandığı komisyonun ilk toplantısı, kesintisiz şekilde 22 saat sürdü. Komisyon, 22 saatin sonunda, 17 maddelik yasa teklifinin ilk iki maddesini kabul etti. Kabul edilen maddeler ile Hayvanları Koruma Kanunu’nun birinci maddesine, “İnsan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla" ibaresi eklendi. Kanun’un, “Hayvanların rehabilite edileceği” ibaresinin yer aldığı üçüncü maddesi ise “Hayvanların sahiplendirilinceye kadar barındırıldığı ve rehabilite edildiği" şeklinde yeniden düzenlendi.

İlk iki maddenin geçirildiği komisyonun birinci gün toplantısında tartışmalar da meydana geldi. Komisyonu takip etmeleri için CHP tarafından salona davet edilen dernekler içeri alınmadı. Komisyon salonunun önünde bekleyen hayvan hakları savunucuları ise kolluk kuvvetlerince darp edildi. İlk gün muhalefetin, “İnsani bir çözüm için birlikte çalışalım” önerisinin reddedilmesiyle geride kaldı.

Komisyonun ilk toplantısında öte yandan itiraf niteliğinde skandal ifadelere de imza atıldı. Yasa teklifine tepki gösteren CHP Milletvekili Ali Karaoba’nın, “Biz yakında iktidar olacağız ve ilk kaldıracağımız bu yasa olacak. Sizler eğer bu Meclis’te olursanız, yasayı kaldırmaya çalıştığımızda tek kelimeye itiraz etmeyeceksiniz çünkü tepeden Saray’ın kararıyla hareket ediyorsunuz” sözünü kesen AKP’li Adem Yıldırım, "Oyu köpeklerden mi alacaksınız?" ifadesini kullandı.

Sokak hayvanlarının katledilmesini öngören yasa teklifinin Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’ndaki görüşmelerinin ikinci oturumuna 22 Temmuz Salı günü geçildi. Görüşmeler öncesinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Komisyon salonunun bulunduğu koridorda yer alan ve ziyaretçilerin görüşmeleri takip etmesi için kullanılan televizyon da yerinden söküldü. Komisyon Başkanı Vahit Kirişci, televizyonun tamire gittiği için yerinde olmadığını söyledi.

Komisyon görüşmelerinde en büyük tartışma, yasa teklifinin kritik maddeleri olan dördüncü ve beşinci maddeleri üzerinde yoğunlaştı. Yasa teklifinin dördüncü maddesi üzerine söz alan CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, teknik personel ve altyapı sorunları bulunduğunu kaydederek, “Bu hayvanları henüz toplarken öldüreceksiniz” dedi.

DEM Parti Milletvekili İbrahim Akın ise sosyal medyada bot hesaplarla algı yaratıldığını savundu. X’te yapılan paylaşımlarının birçoğunun yalan ya da ülke gerçekliğine uygun olmadığını kaydeden Akın, Semra Işık isimli bir kadının köpekler yüzünden öldüğü bilgisinin sosyal medyada yayıldığını ama Işık’ın ısrarla hayatta olduğunu açıklamasını örnek olarak gösterdi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş da Anayasa’ya göre Meclis’in kapalı olması gerektiğinin altını çizerek, yasanın oldubittiye getirilip geçirilmesi amacıyla Meclis’in çalıştırıldığını dile getirdi.

KELİME OYUNU

Teklifin dördüncü ve beşinci maddelerine yönelik görüşmeler sürerken yasa tasarısına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Teklifte yer alan, “Ötanazi” kelimesi çıkarılarak yerine, "Veterinerlik Hizmetleri Kanunu’nun 9’uncu Maddesi’nin 3’üncü fıkrasında yer alan hükümler uygulanır” ifadesi eklenerek adeta kelime oyunu yapıldı. Veteriner hekimler de ötanazi ibaresinin çıkarılması ile kelime oyunu yapıldığını belirterek, “Toplama devam ettiği sürece ve yerine bırakma olmadığı sürece değişen bir şey yok" diye konuştu.

Komisyonun 22 Temmuz tarihli toplantısı 23 Temmuz gece yarısı saat 03.46’da sona erdi. İkinci toplantının tamamlanması ile teklifin ilk yedi maddesi komisyonun AKP’li ve MHP’li üyelerinin oylarıyla geçirildi.

KONUŞMA SINIRI

Komisyonun saat 12.00’de başlaması planlanan üçüncü toplantısı, Komisyon Başkanı Kirişci’nin geç gelmesi nedeniyle ancak saat 12.38’de başlayabildi. Komisyonun AKP’li üyeleri, konuşma sürelerinin kısıtlanmasını istedi. Komisyon üyesi milletvekillerine 4, üye olmayan milletvekillerine 3, komisyonda grubu olmayan ama temsil edilen parti temsilcilerine ise 2 dakika süre verilmesini öngören önerge kabul edilerek konuşma süreleri kısıtlandı.

Komisyon toplantısı devam ederken CHP Grup Toplantısı’nda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise AKP’nin sokak hayvanlarına yönelik yasa teklifini, “Cinayet” olarak değerlendirdi. Özel, 2019 yılında hayvan haklarının korunmasına yönelik kurulan komisyonda AKP milletvekillerinin de imzası olduğunun altını çizdi.

Komisyon toplantısında AKP’liler, altına imza attıkları yasa teklifini üçüncü toplantıda da savunamadı. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’na katılan AKP milletvekillerinin sesi yalnızca tartışmalar sırasında muhalefet milletvekillerine bağırırken duyulması dikkati çekti.

Komisyon, üçüncü gününde de yoğun mesai ile teklifin maddelerini geçirdi. Teklifin dokuzuncu maddesi değiştirilerek şöyle şekillendirildi:

“6299 sayılı Kanunun 24’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve ‘Bu suretle bulundurduğu’ ibaresi, ‘Veya sahiplendiği’ şeklinde ve fıkranın son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: ‘Söz konusu hayvanlardan sahiplendirilme niteliği olanlar sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevinde barındırılır.”

AKP Milletvekili Mehmet Baykan’ın ‘anı’ adı altında anlattıkları da tepki çekti. Baykan, kendisini arayan kadına "Sizin gibilerin uyutulmasıyla ilgili bir çözüm bulmamız gerekecek" dediğini anlattı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise "Türkiye’nin sokakları artık güvenli hale gelecek" dedi.

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GÖRÜŞMELER EKİM AYINDA

Yurttaşın yararına olan tüm tekliflerin reddedildiği TBMM’yi tartışmalı kanunları geçirmek için çalıştıran AKP’nin sokak hayvanlarına yönelik düzenlemenin Genel Kurul görüşmelerini yeni yasama yılına bırakmayı planladığı belirtiliyor. AKP milletvekillerine gönderilen takvimde, Genel Kurul’a indirilmesi planlanan düzenlemeler arasında Vergi Kanunu Teklifi, Yargı Paketi ve Öğretmenlik Meslek Kanunu yer alıyor.