İmzalar atıldı: Killa Hakan’ın hayatı film olacak

Türk rap müziğinin öne çıkan isimlerinden Killa Hakan’ın hayatı sinemaya uyarlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, “Duvarın Ötesinde Killa Hakan” adıyla çekilecek yapımın Türkiye’nin ilk rap biyografi filmi olması planlanıyor.

Uzun yıllardır Almanya’da yaşayan Killa Hakan, proje için İstanbul’a gelerek yapımcı Emre Oskay ile sözleşme imzaladı. Atlas Sineması’nda gerçekleştirilen buluşmada ikili basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

KENDİSİNİ CANLANDIRACAK: GENÇLİĞİNİ BAŞKASI OYNAYACAK

Habere göre filmde Killa Hakan kendisini canlandıracak. Sanatçının gençlik yıllarını ise başka bir oyuncunun canlandıracağı ifade edildi. Yapımcı Emre Oskay, hazırlık sürecinin sürdüğünü ve filmin 2027 yılının başlarında Türkiye ve Avrupa’da vizyona girmesinin planlandığını açıkladı.

Killa Hakan ise projeye ilişkin duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Misafir işçi çocuğu olarak Almanya’da dünyaya geldim ama her zaman Türk'tüm. Sağdan sola savrularak bir türlü 'Ne zaman döneceğiz?' derken zaman geçti. Çünkü bir gün mutlaka geriye dönecektim. Hayat bizi bugüne kadar getirdi. Size çok şey anlatmak isterim ama bunları filmde zaten göreceksiniz. Bu da benim için çok önemli bir nokta… Ne kadar anlatsam da görmelerini istiyordum. Neydi o olaylar? Belki her şeyi dört dörtlük olmasa da belirli şeyleri görüp anlayacaklar. Bu filmi de o yüzden çekmeyi çok istiyordum. Hayatımın en büyük noktalarından biri bu filmi yapmak olacak. Mutluyum, çok heyecanlıyım. ‘Duvarın ötesinde Killa Hakan” çok güzel bir film olacak…"