İmzalar Beyaz Saray’da atıldı: Azerbaycan-Ermenistan arasında barış deklarasyonu

ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğunda Ermenistan ve Azerbaycan, 35 yıllık çatışmayı sona erdiren barış anlaşmasını Beyaz Saray’da imzaladı.

Zengezur Koridoru ile Nahçıvan bağlantısı kurulurken, ABD Azerbaycan’a 1992’den beri uygulanan savunma kısıtlamalarını kaldırdı. Liderler, Trump’ın 'Nobel Barış Ödülü'ne aday olması' çağrısı yaptı.

Beyaz Saray’da gerçekleşen tarihi imza törenine ABD Başkanı Donald Trump, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katıldı. Trump, liderlerle önce ayrı ayrı görüştü, ardından üçlü oturumda "kalıcı barış, karşılıklı saygı ve ekonomik işbirliği" vurgusu yapan ortak bildirinin imzalanmasını sağladı.

"ATEŞKES DEĞİL, GERÇEK BİR BARIŞ"

Trump, açılış konuşmasında anlaşmanın kapsamına ilişkin, "35 yıl süren uzun bir mücadele sonunda artık dost oldular ve uzun süre dost kalacaklar. Bu benim için büyük bir onur. Ermenistan ve Azerbaycan, tüm çatışmaları durdurmayı, ticareti, seyahati ve diplomatik ilişkileri açmayı, birbirlerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi taahhüt ediyor. Bu bir ateşkes değil, gerçek bir barış anlaşması" ifadelerini kullandı.

Trump, anlaşmanın en kritik maddelerinden birinin "Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası" olduğunu belirterek, "Bu adın verilmesi benim için büyük bir onur. Ama bunu ben istemedim. Koridor, Azerbaycan’ın Nahçıvan’a tam erişimini sağlarken Ermenistan’ın egemenliğine tam saygı gösterecek" dedi.

Ermenistan’ın, koridorun geliştirilmesi için ABD ile 99 yıla kadar uzayabilecek özel bir ortaklık kuracağını belirten Trump, "Amerikan şirketleri bölgeye büyük altyapı yatırımları yapacak. Bu üç ülkeye de ekonomik fayda sağlayacak" dedi.

AZERBAYCAN’A YAPTIRIMLAR KALDIRILDI

Azerbaycan'ın SSCB'den ayrılarak bağımsız olduğu 1992 yılından beri ABD tarafından uygulanan savunma kısıtlamalarının da kaldırıldığını duyuran Trump, "Azerbaycan ve ABD arasındaki savunma işbirliği kısıtlamalarını kaldırıyoruz. Bu çok önemli bir gelişme" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Aliyev ise bu adımı, "Bağımsızlığımızın ilk yılında, 1992’de konulan kısıtlamalar, 33 yıl sonra bugün kaldırıldı. Bu, Azerbaycan halkının gurur ve minnetle hatırlayacağı bir gün olacak" sözleriyle değerlendirdi.

"ULUSLARARASI BARIŞ İÇİN DE TARİHİ BİR ADIM"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, konuşmasında Trump’ın liderliğine vurgu yaparak, "30 yılı aşkın süredir başaramadığımız bu barış, Trump’ın liderliğinde mümkün oldu. Bugün Kafkasya’ya barışı getiriyoruz. Ermenistan ile duvarlar değil, bağlantılar inşa ediyoruz. Bu sadece bölgemiz için değil, uluslararası barış için de tarihi bir adımdır." ifadelerine yer verdi. Aliyev ayrıca, stratejik ortaklık kapsamında yatırım, ticaret, enerji, savunma ve yapay zeka alanlarında işbirliği yapılacağını belirtti.

TRUMP BARIŞ ELÇİSİDİR, NOBEL’İ HAK EDİYOR"

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da Trump’a övgülerde bulunarak, "Egemenlik, toprak bütünlüğü ve yargı yetkisi temelinde yeni bir dönem açıyoruz. Bu başarı, küresel liderliğinizin bir göstergesidir. Nobel Barış Ödülü’nü hak ediyorsunuz" dedi.

Paşinyan, ABD ile birlikte çalışarak koridorun hayata geçirileceğini ve bunun uzun vadeli ekonomik fırsatlar doğuracağını vurguladı. Törenin ilerleyen bölümünde Aliyev ve Paşinyan, Nobel Komitesi’ne ortak mektup gönderme konusunda anlaştı. Aliyev, "Başkan Trump 6 ayda olağanüstü bir şey oluşturdu" derken, Paşinyan da "30 yıldır savaşan ülkeleri barıştırdı" dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı da Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ortak deklarasyona ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, "Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik sağlanan ilerlemeden ve bu kapsamda bugün Washington'da kayda geçirilen iradeden memnuniyet duyuyoruz." denildi.