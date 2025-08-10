İmzaları attırdı, Zengezur’u aldı

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Bağımsızlıklarına kavuştukları 1991’den bu yana geçen 35 yıl içinde dört kez savaşan Azerbaycan ve Ermenistan ABD’nin devreye girmesiyle “barış”tı. Güney Kafkasya’nın jeopolitiğinde önemli bir kırılma yaratacak olan anlaşma Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Nikol Paşinyan tarafından Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump huzurunda imzalandı.

Trump, Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış anlaşması imzalayarak "savaşı sonsuza kadar bitirdiğini" söyledi. ABD lideri, iki ülkenin savaşı bitirme, ticaret, seyahat ve diplomatik ilişkileri başlatma ve birbirlerinin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyma taahhüdünde bulunduklarını kaydetti. Trump, iki liderin "harika bir ilişkiye" sahip olacağını, "bir anlaşmazlık" yaşanırsa da kendisini arayacaklarını ve ABD olarak "durumu çözeceklerini" söyledi. Cuma akşamı imzalanan anlaşma öncesi Trump, iki liderle ayrı ayrı görüştü. Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff son aylarda yoğun diplomasi trafiği sürdürüyordu.

99 YILLIĞINA KİRALADI

Tarafları masada buluşturan Trump, iki ülke arasında gerilim konusu olan Zengezur Koridoru’nu da kaptı. Trump ile Paşinyan arasındaki anlaşma kapsamında Ermenistan Zengezur Koridoru’nu 99 yıllığına ABD’ye kiraladı. "Amerikalı şirketler burayı kalkındıracak ve çok da para harcayacak" diyen Trump, anlaşmanın süresinin bitiminde 99 yıl daha uzatılacağını söyledi. Trump, koridorun adının da Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası olacağını ve bundan onur duyduğunu açıkladı. Trump, Azerbaycan'a yönelik askeri yaptırımları da kaldırdı.

İLK KEZ BARIŞ TADILACAK

Trump'ın ardından konuşan Azerbaycan lideri Aliyev, hem ambargoların kaldırılması hem de barış anlaşması nedeniyle Trump'a teşekkür etti. Aliyev, "Başkan Trump ve ekibi olmasaydı şu anda Ermenistan ve Azerbaycan savaşmaya devam ediyor olurdu" ifadelerini kullandı. Aliyev "30 yılı aşkın süredir savaşta olduğunu" belirttiği iki ülke arasında atılan imzayı "tarihi" olarak tanımladı. Azerbaycan lideri, "Bugün Azerbaycan halkı tarafından asla unutulmayacak bir gün, ilk defa barışı tadacağız. Kafkaslar'da barış tesis ediyoruz" ifadelerini kullandı. Aliyev bundan sonraki süreçte Ermenistan ve Azerbaycan'ın azim ve cesaretle birbirini affetme ve anlaşma yoluna gidebileceğini de ekledi.

TRUMP NOBEL’E ADAY

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da Trump'a teşekkür etti, "Bu, Başkan Trump'ın kişisel müdahalesi olmadan mümkün olmazdı" dedi. 35 yıldır süren savaşın sonlandığını belirten Paşinyan, "Barışı egemenliğimize zarar vermeden sağlayabileceğimize inanıyoruz. ABD'nin liderliği çok faydalı olacaktır" diye konuştu. Paşinyan, Trump'ın Nobel Barış Ödülü alması gerektiğini söyledi. Aliyev de "Paşinyan'la bir ortak mektup yazarak sizi aday göstermek istiyoruz. Bu ödülü Trump almayacaksa kim alacak? Hiçbir şey yapmayan insanlara bile verdiler, oysa Trump bu barışı altı ayda başardı." Türkiye, Almanya, İngiltere ve pek çok ülkeden yapılan açıklamalarda anlaşmadan duyulan memnuniyet dile getirildi.

***

ABD’NİN GÖZÜ ZENGEZUR KORİDORU’NDAYDI

Azerbaycan’ı Ermenistan üzerinden Nahçıvan ve Türkiye’ye bağlayacak olan Zengezur Koridoru Kafkasya’daki jeopolitik denklem açısından önemli.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, 11 Temmuz'da 32 kilometrelik Zengezur Koridoru’nun 100 yıllığına ABD'ye verilmesini ve iki ülkenin de bu yolu serbestçe kullanabilmesini teklif etmişti. İran ve Rusya gibi ülkeler bu teklife tepki göstermişti. Tahran başından beri Kafkaslar'da "jeopolitik değişiklikler" istemediğini belirterek projeye karşı çıkıyor. İran, koridorun Ermenistan'a doğrudan kara erişimini kesebileceğinden endişe ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran’ın komşu ülkelerinin sınırlarında herhangi bir değişikliğin ülkesi için kırmızı çizgi anlamına geldiğini ve "tümüyle kabul edilemez" olduğunu söylemişti.

Ukrayna Savaşı’na saplanan Rusya’nın durumundan faydalanan ABD’nin “koridor” üzerinden Güney Kafkasya’ya sızması yeni gerilimlere gebe. Zengezur Koridoru yalnızca Kafkasya için değil ABD ve Batı’nın Orta Asya'ya erişimi açısından da büyük önem taşıyor.

Azerbaycan 2023'teki son savaşta 20 Eylül'de Dağlık

Karabağ'da kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

***

BÖLGEYİ NASIL ETKİLEYECEK?

Türkiye, 1992'deki Dağlık Karabağ Savaşı'nın ardından Ermenistan'la sınırlarını kapatmış ve tekrar açılması için Erivan'ın Bakü'yle barış anlaşması imzalaması şartını getirmişti. Anlaşmanın ardından iki ülke arasındaki sınırın 30 yıldan uzun bir süreden sonra yeniden açılması bekleniyor. Azerbaycan'ı Nahçıvan'a ve oradan da Türkiye'ye bağlayacak bu koridor iki ülke arasındaki ulaşımı ciddi ölçüde kısaltacak. Şu anda Ermenistan sınırı kapalı olduğu için Türkiye'den Azerbaycan'a karayolu bağlantısı İran veya Gürcistan üzerinden sağlanıyor. Türkiye - Azerbaycan bağlantısının sağlanması, Türkiye'nin Hazar Denizi üzerinden Orta Asya'ya erişimini de oldukça kolaylaştıracak.