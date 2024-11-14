İmzalı haber oranında düşüş yaşandı

Haber Merkezi

İmzalı haberlere ilişkin inceleme yapan Journo’nun ‘10 gün boyunca 5 sitede manşet olan 250 haberde imza ve mahreçlerini inceleme’sinin verileri açıklandı. Verilerde, önceki yıla kıyasla kadın gazetecilerin imzalı haber oranında yaşanan düşüş ise dikkat çekti. Derlenen verilere göre, önceki yıla göre özel haber oranı yüzde 54’ten yüzde 28’e, kadın gazetecilerin imzalarını taşıyan haberlerin oranının ise yüzde 31’den yüzde 22’ye geriledi.

Çalışmada; Hürriyet, Milliyet, Sözcü, Sabah ve Habertürk’ün internet sitelerinde, 23 Ekim – 1 Kasım tarihlerinde 5 sitede manşet olan 70 haberde yüzde 28 muhabir imzasına yer verildi.

Bu oran, geçen yıla kıyasla manşetlerdeki özel haber oranında 26 puanlık düşüş yaşandı. 70 haberde kullanılan 76 imzanın yüzde 78’inde erkeklerin, yüzde 22’sinde kadınların imzası yer alırken kadın gazetecilerin imzasını taşıyan haberlerin oranı ise 9 puan geriledi.