İnadımız Yıldızlar’dan büyük!

Bağımsız Maden-İş öncülüğünde Eskişehir’den Ankara’ya 180 kilometre yürüyerek, tüm müdahale ve gözaltılara rağmen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na ulaşan Doruk Madencilik işçileri, önceki gün başlattıkları yarı çıplak oturma eylemi ve açlık grevinin ikinci günü olan dün, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Toplamda 110 maden işçisinin, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındığı, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılacakları bildirildi. İşçilerin Ankara’ya adım attıklarından bu yana yaşadığı baskı, şiddet, gözaltı ve engellemeleri sendika avukatı Batur, bir işkence pratiği olarak değerlendirdi. Emniyetteki işlemlerin bitmesinin ardından işçilerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde başlattıkları oturma eyleminin ve açlık grevlerinin devam edeceğini belirten Batur, işçilerin maruz kaldığı baskı, şiddet ve gözaltılara rağmen Yıldızlar Holding’in gasp ettiği ücret ve tazminat haklarını almadan Ankara’dan dönmeyeceklerini aktardı.

İNSANİ YARDIMLARA ENGEL

Ortalama yaşları 40 ile 65 arasında değişen işçiler, geceyi beton zeminde oturarak geçirdi. Dar bir polis ablukasına alınan madencilerin tuz, su ve şeker gibi temel ihtiyaçlarının dahi ancak milletvekillerinin araya girmesiyle sınırlı şekilde içeri sokulabildiği aktarıldı. Gönüllü hekimlerin de gece boyunca işçilere ulaşması engellendi. Sendikanın kronik hastalar ve yaşlı işçiler için talep ettiği 4-5 adet battaniye, gece boyunca Ankara Valiliği ve emniyet birimleri tarafından reddedildi. Kronik hastalığı bulunan maden emekçisi Yaşar Çelik’in ilaçlarının bulunduğu çantasının ablukaya sokulmaması ise sağlık krizine yol açtı. Çelik, sabah saatlerindeki gözaltı işlemi sırasında yoğun titreme nöbeti geçirerek hastaneye kaldırıldı.

İŞKENCE PRATİĞİ UYGULANDI

Sürece dair açıklamalarda bulunan sendika avukatı Mert Batur, polisin gözaltı işlemi sırasında zor kullanmasına gerek kalmadığını, çünkü işçilerin sabaha kadar emniyetin “işkence pratiğine" maruz bırakıldığını savundu. Batur, şu ifadeleri kullandı: "180 kilometre yol kat ederek Ankara’ya ulaşan, burada yarı çıplak şekilde oturma eylemi ve açlık grevine başlayan işçilere işkence pratiği uygulandı. Geceyi ablukada geçiren işçilerin en temel talepleri karşılanmadı, dışarıdan gelen yardımlar reddedildi. Bu kadar ağır şartların ardından işçilerin zor kullanılacak bir halleri dahi kalmamıştı."

10 işçinin gözaltı talimatının Ankara Valiliği’nden geldiğini belirten Batur, tüm yetkili mercilerin işçilere hak vermesine rağmen harekete geçmediğini söyledi. Batur, "Sorumluların madencileri yıldırma politikasıyla sınadığını düşünüyorum. Talepler çok net ve istendiği takdirde iki dakika içinde çözülebilecek düzeydedir" dedi.

İŞÇIYE DÜŞMAN HUKUKU

Diğer yanda, Bağımsız Maden-İş’in çağrısıyla, İstanbul Şişli’de bulunan TMSF binası önünde işçilere destek eylemi yapıldı. Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Onur Koçer, TMSF önünde yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Enerji Bakanlığı bunca yıldır yaşanan tüm mağduriyetleri bilmesine rağmen 3000 tane maden ruhsatını Yıldızlar SSS Holding’e devretmiştir ama asla denetlememiş. Çalışma Bakanlığı burada 14-15 yıldır çalışan madencilerin haklarına çökülürken ‘ne olur burada?’ diye sormadı. Enerji Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve TMSF gözünü kulağını kapatıyor. İşçilere resmen düşman hukuku uygulanıyor."

SERMAYESİ ÇEVRE KATLİAMI VE İŞÇİ KIYIMIYLA BÜYÜDÜ

Elazığ’da 300 işçinin, Eskişehir’de 110 işçinin ücret ve tazminat hakları gasp eden maden şirketlerinin bağlı olduğu Yıldızlar Holding’in sicili, çevre katliamları ve buna rağmen ruhsat kıyaklarıyla dolu. Yıldızlar Holding’in sahibi Sebahattin Yıldız’a yapılan ilk kıyak 2002-2007’de AKP Muş Milletvekilliği yaptığı döneminde, devletin elindeki en büyük maden şirketi olan Eti Gümüş’ün 2004 yılında holdinge devredilmesiyle oldu. Holdinge bağlı birçok maden şirketinden biri olan Nesko Madencilik’e ait Giresun’daki madenin atık havuzu 2021 yılında patladı. İşletmede kullanılan zehirli atıklar, Darabul Deresi ile taşınarak Kılıçkaya Barajı’na ulaştı. Elazığ’ın Maden ilçesinde, Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Eti Gümüş işletmesinde çalışan yaklaşık 300 maden emekçisi, 2 yıldır ödenmeyen ücret ve primleri için geçtiğimiz günlerde greve çıktı. İşçiler 2 yıldır ücretlerini eksik veya hiç almıyor, 4-5 ayda bir ödeme yapılıyordu. Çevre felaketleri, işçi kıyımlarıyla gündemden düşmeyen şirket, 2014’ten 2025’e kadar en az 18 farklı maden ruhsat alanında ÇED gerekli değildir kararı aldı. 2022 yılında TMSF’den Adularya Enerji şirketinin borçları karşılığı Doruk Madencilik’i kurdu. TMSF, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bazı şirketlere kayyum olarak atandı ve bu şirketleri yönetip satış süreçlerini yürüttü. Satışı bedeli 3 milyar 155 milyon TL’yken Yıldızlar, Çekya Export Bank’a olan borcunu üstlenerek mahsuplaştı. Kasaya giren para yalnızca yaklaşık 1,1 milyon TL oldu. Satın alma işleminden önce de maaşlarını alamayan işçiler, satın alma sürecinde maaşları ve tazminatlarını alsalar da 2022’den bu yana sistematik şekilde şirket tarafından ücret gaspına uğradıklarını duyurdu.