İnadına kutlama

CHP’de 27 Ekim Pazar günü yapılan MYK toplantısında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının, TUSAŞ saldırısı dolayısıyla yapılmaması gerektiği görüşleri gündeme geldi.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP lideri Özgür Özel, tam tersine Cumhuriyet Bayramı’nın coşkuyla kutlanmasını istedi. MYK üyeleri de “İnadına kutlamalıyız” görüşünü dile getirdi.

GÜVENLİK ZAFİYETİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör saldırısına maruz kalan TUSAŞ’a yaptığı ziyarette yaşananları da kurmaylarına anlattı. Kurmaylarının, “Güvenlik zafiyetine dikkati çeken” çalışmalarını olumlu bulduğunun altını çizen Özel, TUSAŞ saldırısında açığa çıkan bu durumun sorumlusunun iktidar olduğunun altını çizdi. Özel, Aralık 2016’da İstanbul Beşiktaş’ta yaşanan terör saldırısını anımsatarak, 27 Ekim’deki “Yaşam hakkı” mitinginin aynı bölgede yapılmasının doğru bir tercih olduğunu kaydetti.

CHP’nin gölge bakanlarının Kabine üyeleriyle “Normalleşme” kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeler de MYK’nin gündemine taşındı. Bakanlarla temaslarda bazı olumlu sonuçlar alınabildiğini söyleyen Özel, “Görüşmeleri devam ettirelim” dedi.

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29 EKİM PROGRAMI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında CHP Lideri Özel'in de aralarında bulunduğu CHP heyeti, Ulus’taki Birinci Meclis’ten Anıtkabir’e yürüyecek. Özel, Anıtkabir yürüyüşünden önce Birinci Meclis önünde bir konuşma yapacak. Özel, konuşmasının ardından Ulus’ta bir araya gelen CHP’lilerle birlikte Anıtkabir’e geçecek. CHP Genel Başkanı Özel, Anıtkabir ziyaretinin ardından Manisa’da düzenlenecek Fazıl Say ve Serenad Bağcan konserine katılacak.