İnadına özgürlük

Haber Merkezi

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında yaklaşık 1,5 ay önce tutuklanan halk müziği sanatçısı Pınar Aydınlar, cezaevinden mektup gönderdi. Aydınlar "Bu haksızlığa son verilmesini ve bir an önce sevdiklerimizin yanında olmak istiyoruz. Ülke yangın yeri ve daha yüksek sesle inadına eşitlik, inadına özgürlük deme vakti" ifadelerini kullandı.

HDK’ye yönelik 18 Şubat’ta başlatılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan sanatçı Aydınlar, gönderdiği mektubunda "Çok büyük bir haksızlık sonucu 18 Şubat gece 05.20’de silahlarla evim basılarak, çocuklarım ve ben yere yatırılarak gözaltına alındım ve tutuklandım. Sebep sadece 2014’te Sırrı Süreyya Önder ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olmam. Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi’nde 20 kişilik C-11 koğuşunda kalıyoruz. Bu haksızlığa son verilmesini ve bir an önce sevdiklerimizin yanında olmayı istiyoruz. Ülke yangın yeri ve daha yüksek sesle inadına eşitlik, inadına özgürlük deme vakti!" diye yazdı.

Halkların Demokratik Kongresi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 Şubat’ta gözaltına alınıp dört gün sonra adliyeye sevk edilen gazeteci, siyasetçi, sanatçı, mimar, öğretmen ve kadın hakları savunucularının aralarında bulunduğu 50 kişiden 30’u "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanmıştı. Gözaltındakilere; HDK etkinliklerine katılımları ve 2012-2013 yıllarına ait tape kayıtlarının yanı sıra Gezi ve 1 Mayıs gibi takip edilen haber konuları sorulmuş, tutukluluk kararlarına gerekçe olarak "kaçma, saklanma, delil karartma ve tanıklar üzerinde baskı kurma" şüphesi gösterilmişti.