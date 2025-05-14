İnadını ve umudunu yaşatacağız

Haber Merkezi

Kamu emekçileri mücadelesinin, kadın ve sosyalizm mücadelesinin öncü isimlerinden Sevgi Evgin Göyçe ölümünün 13’üncü yılında yakınları ve sevenleri tarafından anıldı.

Sol Feminist Hareket’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ‘’70’li yıllarda Ardahan Kadın Derneği örgütlenmesinden, köylerde, mahallelerde kurulan kadın meclislerine, kamu emekçileri hareketinde kadınların pantolon giyme hakkı, doğum izinlerinin artırılması, süt izni hakkının kazanılması eylemliliklerine, Novamed kadın işçilerinin direnişinin kazanılması mücadelesine, Dünya Kadın Yürüyüşü ayağının ilk kez ülkemizde örgütlenmesine kadar kadın mücadelesine, sınıf mücadelesine sonsuz emeğine sevgiyle, özlemle…’’ denildi.

SOL Parti’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da şu ifadeler kullanıldı: ‘Göyçe’yi aramızdan ayrılışının 13. yılında özlem ve sevgiyle anıyoruz. Dünyayı değiştirme inadından bir an olsun vazgeçmedi. Biz de inadını, umudunu, dayanışmasını mücadelemizde yaşatmaya devam ediyoruz.’’