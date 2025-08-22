İnan Güney'den Beyoğlu Belediyesi başkan vekili seçiminin ardından AKP'ye tepki: "Demokrasi dersini aldınız"

Beyoğlu Belediye Meclisinde, İnan Güney'in tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılması dolayısıyla yapılan oylamada, CHP'li Meclis Üyesi Sefer Karaahmetoğlu başkan vekili seçildi.

Seçimin ardından Güney'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Sandıkta alamadığınız, halktan alamadığınız yetkiyi, kapalı kapı oyunları ile, kirli pazarlıklar ile alacağını sanan ve fırsatçılık yapıp aday çıkaracak kadar çukura düşen AKP Beyoğlu; duruş nedir, siyasi irade nedir, ekip nedir öğrendiniz. Demokrasi dersini aldınız, sandık tokadını bir kez daha Beyoğlu’nda yediniz. 16 meclis üyemize, 16 yoldaşıma, 16 nefere ve gönlü, vicdanı bizimle olan Beyoğlulu komşularıma bana zindanda ve partimize yaşattıkları bu gurur için yürek dolusu teşekkürler. Beyoğlu’nun hakkı size emanet."