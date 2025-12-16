İnan Güney'den yaşamını yitiren Gülşah Durbay için paylaşım: "Bu hikayeyi tamamlayacağız"

Tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İnan, paylaşımında “Gülşah’ın gülüşünü ekranda her gördüğümde içimdeki sızı büyüyor. Allah sabır versin demesi kolay ama elden başka bir şey de gelmiyor. Katılamadığım cenazeyi, yapamadığım son görevi televizyondan takip ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Anılarını ve düşlerini heybemize aldığımız dostlarımızın gülüşü hatırına, bu hikayeyi tamamlayacağız” diyen Güney, Gülşah Durbay’ın çocukluk fotoğrafını paylaşarak şunları kaydetti:

“Hücremdeyim.

Erken vedaları konduramıyoruz, dilimiz dursa kalbimiz durmuyor, isyan ediyor böylesine kedere.

Gülşah’ın gülüşünü ekranda her gördüğümde içimdeki sızı büyüyor.

Allah sabır versin demesi kolay ama elden başka bir şey de gelmiyor.

Katılamadığım cenazeyi, yapamadığım son görevi televizyondan takip ediyorum.

Genel Başkanım Özgür Özel’i kendi memleketinde gözleri yaşlı izliyorum.

En zor zamanlarımızda gözlerindeki ışığı gördüğümüzde umut olan, değişimin öncüsünü, kaybın gerçek ve yıkıcı çaresizliği içinde ikinci defa görüyorum.

İsyan ediyor Özgür Başkan ve 'bir dahakine benim canım gitsin' diye feryat ediyor. Herkes gibi irkiliyorum, tüylerim diken diken oluyor.

Ama bir şey daha söylüyor 'Bir hikayemiz var bizim.'

Yıllarca kent hakkı için mücadele eden, gözleri neşeyle gülen Ferdi Zeyrek’in hikayesi.

Köyünde doğduğu Şehzadeler’i genç yaşında yönetme cesareti gösteren, daha çocuk yaşta gece parti afişi yaparken çektiği fotoğrafla gurur duyan Gülşah Durbay’ın hikayesi.

“BİR HİKAYEMİZ VARSA, ELBETTE BİR FİNALİ OLACAK”

Aynı hikayenin parçasıyız, tanımasak da biliriz her birimizin içini.

Kaç gece gözümüze uyku girmediğini,

Kalbimizin ne çok kırıldığını,

Aklımızın ne çok isyan ettiğini,

Kaderin bizi nasıl sınadığını…

Ve tabi kaç defa düştüğümüz yerden kalktığımızı, gerekirse sıfırdan ve yeniden başladığımızı…

Bir hikayemiz varsa, elbette bir finali olacak.

Söz olsun Genel Başkanım.

Anılarını ve düşlerini heybemize aldığımız dostlarımızın gülüşü hatırına, bu hikayeyi tamamlayacağız.

Öyle ya da böyle…

İnan Güney

Silivri Zindanı”