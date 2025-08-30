Giriş / Abone Ol
İnan Güney: Her lokma boğazıma düğümlendi

Güncel
  • 30.08.2025 05:00
Fotoğraf: AA

Haber Merkezi

Silivri Cezaevi’nde tutuklu olan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Gazze’deki kıtlık konusunda, "Silivri’de yediğim her lokma boğazımda düğümleniyor" dedi. Güney, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Hücremdeyim. Bir yanda çocukların olduğu ama çocukluğun olmadığı Gazze’de açlıkla boğuşan, katledilen Filistinli çocuklar… Bir yanda Avrupa’da ‘domates savaşı’ adı altında yerlere saçılan tonlarca gıda… Silivri’de yediğim her lokma boğazımda düğümleniyor. Bu suskunluğa, kayıtsızlığa ve adaletsizliğe lanet ediyorum!"

