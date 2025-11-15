İnan Güney: "İki cihanda bu işin vebalini ödeyemezsiniz"

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Bizlere iftira atanlara Silivri'deki hücremden sesleniyorum; biz siyasetçiyiz, mücadele insanlarıyız bu haksızlıklara zindanlarda sonuna kadar direniriz. Ama eşlerimizin, evlatlarımızın göz yaşlarını döktünüz ya, öyle bir ahım var ki, iki cihanda bu işin vebalini ödeyemezsiniz" paylaşımında bulundu.

CHP’ye yönelik operasyonlar kapsamında 19 Ağustos'ta tutuklanan Güney, bir düğünde cezaevinden gönderdiği mektubun okunduğu sırada kızının gözyaşlarını tutamaması ilişkin duygularını sosyal medya hesabından avukatları aracılığıyla yaptığı paylaşımla dile getirdi.

Paylaşımda o esnada çekilmiş bir fotoğrafa da yer veren Güney, "Kızlarım için her geçen hafta daha zor oluyor. Ayrılık ağırlaşıyor. Onlar erken büyüyor… Bizlere iftira atanlara Silivri'deki hücremden sesleniyorum; biz siyasetçiyiz, mücadele insanlarıyız bu haksızlıklara zindanlarda sonuna kadar direniriz. Ama eşlerimizin, evlatlarımızın göz yaşlarını döktünüz ya, öyle bir ahım var ki, iki cihanda bu işin vebalini ödeyemeyezsiniz" ifadelerini kullandı.

"SABRIMIZ SONSUZ, GÜCÜMÜZ ÇOK"

Güney, o sırada kızının yanında olan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e de, “Yine her zaman olduğu gibi zorda olanın, yanında olduğu gibi ailemin de yanında durmuş” ifadeleriyle teşekkür etti.

Güney’in paylaşımı şöyle:

"Bu fotoğraf, bir düğünde benim mektubum okunurken çekilmiş. Kızım gözyaşlarını tutamamış. İl Başkanımız, kardeşim Özgür Çelik yine her zaman olduğu gibi zorda olanın, yanında olduğu gibi ailemin de yanında durmuş. Ona kalpten teşekkür ederim. Omuz oldu, güç verdi. Bunun kıymetini, anlamını kelimelere sığdırmam zor. Oysa, ailemin gözünden akan bir damla yaşın sebebi olmamak için her şeyimi verirdim.

İlk günler sanki bir oyun gibiydi Zeynep için. Görüşlerden sonra ayrılmak ikna etmek daha kolaydı. Çocuk işte. Ama şimdi fark ediyorum ki o son sarılışlar, son bakışlar kızlarım için her geçen hafta daha zor oluyor. Ayrılık ağırlaşıyor. Onlar erken büyüyor… Burada herkes birilerinin babası, annesi, eşi, kardeşi, evladı… herkes birinin hasreti.

Sevdiklerimiz için, ülkemizin umutlu geleceği için tüm mücadelemiz. Sabrımız sonsuz, gücümüz çok. Merak etmeyin dostlar. Ve bizlere iftira atanlara Silivri'deki hücremden sesleniyorum: Biz siyasetçiyiz, mücadele insanlarıyız bu haksızlıklara zindanlarda sonuna kadar direniriz. Ama eşlerimizin, evlatlarımızın göz yaşlarını döktünüz ya, öyle bir ahım var ki, iki cihanda bu işin vebalini ödeyemezsiniz."