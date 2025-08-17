İnan Güney'in gözaltına alınması Beyoğlu Belediyesi önünde protesto edildi: "Bu düzen, 'iftira at, üzerine para ver kurtul' düzenine dönüşmüştür"

İBB yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 15 Ağustos’ta Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 44 kişi gözaltına alınmıştı. Beyoğlu Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar İnan Güney’in gözaltına alınmasını protesto etmişti. Vatandaşların protestosu bu akşam da devam etti. Belediye önünde toplanan vatandaşlar, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Beyoğlu burada, başkanının yanında” sloganları attı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, belediye önünde yaptığı konuşmada, “4-5 aydır yargı taciziyle tehdit edilen İnan Güney, 31 Mart 2024’te göreve geldiği günden bu güne kadar da azınlık iktidarı tarafından engellendi. İnan Güney tüm engellemelere rağmen başarılı oldu ve Türkiye'nin en başarılı ilçe belediye başkanlarından bir tanesi oldu” diyerek Güney’in Belediye Başkanlığı sürecinde yaşananları ve gerçekleştirdiği projeleri anlattı. Çelik, şunları söyledi:

“Dün ben burada, ‘İnan Güney 4-5 aydır yargı tacizine uğruyor ve hedef gösteriliyor’ demiştim. Tek tek saymıştım nasıl bir yargı taciziyle hedef gösterildiğini, nasıl yalanlarla, iftiralarla, karalamalarla karşı karşıya kaldığını dün tek tek söylemiştim. Bugün şunu söylemek istiyorum, 4-5 aydır yargı taciziyle tehdit edilen İnan Güney, 31 Mart 2024’te göreve geldiği günden bu güne kadar da azınlık iktidarı tarafından engellendi.

"HİZMET BİNASINDAN TAHLİYE ETTİLER, İNAN GÜNEY KALDIRIMDA ÇADIR KURDU, BELEDİYE HİZMETLERİNİ VERMEYE DEVAM ETTİ"

Nasıl engellemeler yaptılar; İnan Güney’i ne tür zorlamalarla engellemeye çalıştılar bahsetmek istiyorum. İnan Güney göreve geldiği anda burada Beyoğlu’ndaki kadınlar el emeklerini değerlendirsinler, aile bütçelerine katkı sunsunlar diye, İstiklal Caddesi’nin bir sokağına kadın el emeği pazarı açtı. Ama, bunu hazmedemeyenler, kolluk marifetiyle, bir şafak operasyonuyla o kadın el emeği pazarını oradan kaldırdılar. İnan Güney, Beyoğlu halkına hizmet edemesin diye, hizmetler kesintiye uğrasın diye, 2023 yılında Kaymakamlık binasının içerisinde tahsis edilen hizmet binasından Beyoğlu Belediyesi’ni tahliye ettiler, hizmeti kesintiye uğrattılar. Ne yaptı biliyor musunuz İnan Güney? Oranın kaldırımına çadır kurdu, o çadırda belediye hizmetlerini Beyoğlu halkına vermeye devam etti.

"42 DEVLER OKULUNUN TADİLATINI YAPTI, PANKARTLARI İNDİRDİLER"

O İnan Güney, 3 kız çocuğu babası İnan Güney, Beyoğlu’nun çocuklarını kendi çocuklarından bir an bile ayırmayan İnan Güney, Beyoğlu’nda tam 42 devlet okulunun tadilatını yaptı, çocuklar temiz ortamlarda eğitim alsın diye okulları boyattırdı. O okulların etrafına bir pankart asıldı, ‘Bu okulların tadilatı Beyoğlu Belediyesi tarafından yapılmıştır’ dedi, bir gün bile kalmasına izin vermeden, hazımsızlıkla o pankartları Beyoğlu’nun dört bir yanından indirdiler.

Beyoğlu halkı, gençler, kadınlar, kültüre ve sanata erişsin diye, Terra Santa isimli bir alanda kültür sanat etkinlikleri yapılıyordu. İnan Güney göreve geldikten sonra, 10 yıllık bir kontrat olmasına rağmen, 10 yıllık tahsis süresi olmasına rağmen ikinci yılında Terra Santa’yı Beyoğlu Belediyesi’nin elinden hileyle hurdayla aldılar vve Beyoğlu halkının kültür sanata erişimini engellediler.

"BEYOĞLU'NUN BELEDİYE BAŞKANI İNAN GÜNAY SEÇİLİNCE 30 YILLIK VERGİ VE SİGORTA BORÇLARI AKILLARINA GELDİ"

30 yıl boyunca vergi ve sigorta borçlarını biriktirdiler, her ne hikmetse Beyoğlu’nun Belediye Başkanı İnan Güney seçilince 30 yıllık vergi ve sigorta borçları akıllarına geldi. Hemen İller Bankası'ndan Beyoğlu Belediyesi'ne gelen payı yüzde 40’ını keserek Beyoğlu Belediyesi'ni hizmet edemez hale getirmeye çalıştılar, Beyoğlu Belediyesi'ni maaş ödeyemez hale getirmeye çalıştılar. Ama, o İnan Güney ne yaptı biliyor musunuz? Gecesini gündüzüne kattı, çalıştı, çabaladı, maaşları eksiksiz ödedi. O belediye işçileri dün burada açıklama yaptı. İnan Güney tüm engellemelere rağmen başarılı oldu ve Türkiye'nin en başarılı ilçe belediye başkanlarından bir tanesi oldu.

"İNAN GÜNEY BELEDİYE'NİN MAKAM ARASINI TAKSİ YAPTI, BEYOĞLU'NDAKİ ENGELLİLERİ TAHSİS ETTİ"

Dün burada açıkladık; Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcımız Gökhan Zeybek'le açıkladık. İlhan Güney, 31 Mart'ta Beyoğlu Belediyesi'ni yüzde 49'la kazandı ama, bütün saygın anketler şunu gösteriyor, bizim elimizdeki anketler şunu gösteriyor, bugün Beyoğlu'nda bir seçim yapılsa, bugün sandık koyulsa yeniden seçimi yapsak, İnan Güney yüzde 61’le yeniden Beyoğlu belediye başkanı seçiliyor. Bu başarı nasıl oldu biliyor musunuz? Onlar emekliyi bir kuru ekmeğe muhtaç ettiler, İnan Güney Beyoğlu'na emekli evi açtı, 1 liraya emekliler o emekli evinde çay içiyorlar. İnan Güney. belediye başkanı seçildiği günden itibaren belediyenin makam arabasını kullanmadı, kendi şahsi makam arabasını kullandı. İftiralar atıyorlar ya, yalanlar söylüyorlar ya, çıkar diyorlar ya, o İnan Güney belediyenin makam arabasını, o TOG aracını taksi yaptı, Beyoğlu'ndaki engellilere tahsis etti. Beyoğlu'ndaki engelliler o arabayı kullanıyor. İnan Güney de kendi şahsına ait arabayı makam arabası olarak kullanıyor. İşte İnan Güney böyle dürüst bir belediye başkanı.

"BÜTÜN OKULLARA SU ARITMA CİHAZI TAKTIRDI, ÇOCUKLAR ÜCRETSİZ SU İÇSİZ DİYE"

Beyoğlu Belediyemiz Cumhuriyet Halk Partisi döneminde, her gün 2 bin öğrencinin beslenme çantasını dolduruyor. Öğrenciler okullara aç gitmesin diye, öğrenciler başı önünde, beslenme çantası boş gitmesin diye her gün 2 bin öğrenciye beslenme desteği sunuluyor. 42 devlet okulunun tadilatını yaptığını söyledim. Bütün okullara İnan Güney su arıtma cihazı taktırdı. Niye biliyor musunuz? Kantinde su fiyatları çok pahalı, bütün okullara su arıtma cihazı taktırdı çocuklar ücretsiz su içsin diye. Ve bu proje Türkiye'ye örnek oldu. Başka belediyeler de takmaya başladı.

"KREŞLER AÇTI, İSTİHDAM OFİSİ AÇTI"

Kreşler açtı. Ulaşım imkanına erişsin diye Beyoğlulular ring seferleri düzenledi. Daha yeni istihdam ofisi açtı, işsizlik sorununa çözüm bulmaya çalışıyor. Beyoğlu'nun ve İstanbul'un en kronik sorunlarından bir tanesi uyuşturucu problemi. Burada İnan Güney döneminde uyuşturucu rehabilitasyon merkezi açıldı. Yollar asfaltlandı. Bütün engellemelere rağmen, bütün engellemelere rağmen inançla, inatla, Beyoğlu halkına hizmet etti. Beyoğlu'nun hakkı bize emanet dedi. Bugün de İnan Güney Beyoğlu halkına emanettir.

"OY ORANINI YÜZDE 61'E ÇIKARDIĞI İÇİN BİR ŞAFAK OPERASYONUYLA ALDILAR"

Peki onlar ne yaptılar? İnan Güney böyle başarılı çalışmalar yaptığı için, oy oranını yüzde 61’e çıkardığı için onlar İnan Güney’i, eşinin, 3 çocuğunun yanından, bir şafak operasyonuyla aldılar. Ve bugün, şu anda, Vatan Emniyet Müdürlüğü’nün Bodrum katında İnan Güney’i tutuyorlar, Yiğit Oğuz Duman’ı tutuyorlar, İBB’nin, Beyoğlu Belediyesi’nin çalışkan bürokratlarını orada tutuyorlar, arkadaşlarımızın ailelerini orada tutuyorlar.

"POLİSLER ARACILIĞI İLE O ŞİRKETTEN DOSYA ALMAYA ÇALIŞTILAR"

Hiçbir somut delil olmadan, hiçbir somut kanıt olmadan İnan Güney’i gözaltına aldılar. Niye biliyor musunuz? Dün kendilerini ele verdiler. Önce şafak operasyonuyla gözaltına aldılar, dün öğleden sonra İnan Güney’in görev yaptığı eski bir belediye şirketine gittiler, polisler aracılığıyla o şirketten dosya almaya çalıştılar. Ne yapmaya çalışıyorlar? Hiç bir somut delil yok, delil üretmeye çalışıyorlar. Tıpkı Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na yapmaya çalıştıkları gibi, tıpkı Belediye başkanlarımıza yapmaya çalıştıkları gibi. Ekrem İmamoğlu başkanımızı da hiçbir somut delil olmadan gözaltına aldılar, belediye başkanlarımızı da hiçbir somut delil olmadan gözaltına aldılar, tutukladılar. Sonra insanları tehdit ederek, insanlara şantaj yaparak bir iftira düzeni içerisinde boş dosyaları doldurmaya çalıştılar. Şimdi de İnan Güney’i deliller olmadan gözaltına aldılar, dosyanın içerisini doldurmaya çalıştılar. Bu düzen İftira at, kurtul düzenidir. Bu düzen kumpas düzenidir. Bu kumpas düzenini yıkacağız, iftira at, kurtul düzenini yıkacağız ve bu düzeni hep birlikte, hep beraber değiştireceğiz.

"BU DÜZEN 'İTİRAF AT, ÜZERİNE PARA VER KURTUL' DÜZENİNE DÖNÜŞMÜŞTÜR"

Genel Başkanımızın son 2 haftalık açıklamalarıyla gördük ki bu düzen, ‘iftira at, üzerine para ver kurtul’ düzenine dönüşmüştür. Ne dedi genel başkanımız, ‘Bir avukatı göndermişler, bu dosyalar kapsamında tutuklu bir iş adamının yanına göndermişler, ‘Şu kadar milyon dolar para verirsen, bu ifadenin altına imza atarsan özgürlüğüne kavuşursun’ demişler. 2 gün önce de açıkladı sayın genel başkanımız, bir başka avukata aynı şeyi söylemişler, demişler ki, ‘Git, içeride tutuklu olan iş adamına söyle, 2 milyon dolar para verirse, bu iftiranamenin altına imza atarsa evine gidebilir demişler. 2 gün önce genel başkanımızın açıkladığı bilgiler ışığında, o iş insanının daha önceki açıklamalarının da, iftira at, kurtul düzeninin bir parçası olduğunu bir kez daha görmüş olduk.

"YARGILAMALAR TUTUKSUZ OLMALIDIR"

Şunu söylemek istiyorum, taleplerimiz çok açık ve nettir. İnan Güney bir an önce serbest bırakılmalıdır, belediye başkanlığı görevine dönmelidir. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Ekrem İmamoğlu’nun ve belediye başkanlarımızın iddianamesi yazılmalıdır, yargılamalar tutuksuz olmalıdır, yargılamalar TRT’den canlı olarak yayınlanmalıdır.

"HALKIN İRADESİ ŞAFAK OPERASYONLARI TANIMAZ"

Halkın iradesi şafak operasyonları tanımaz, Beyoğlu halkı teslim olmaz, İstanbul teslim olmaz, Adana teslim olmaz, Antalya teslim olmaz. Aydın’da bir kişi boyun bükebilir, eğilebilir, ama efeler teslim olmaz, Aydın halkı teslim olmaz. Aydınlık günler yakındır. Mutlu ve güzel şafaklara uyanacağımız günler yakındır. Direnenler kazanacak, hak kazanacak, halk kazanacak. Adalet kazanacak, demokrasi kazanacak. Yarın 20.30’da yine buradayız, direnmeye devam edeceğiz. Direne direne kazanacağız.”

Çelik konuşmasını, Silivri cezaevinde bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tutuklu belediye başkanları ve siyasilere selam göndererek sonlandırdı.