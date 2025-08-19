İnan Güney'in ifadesi yayımlandı: 16 yaşından beri sadece bir örgüte üyeyim...

Tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in 3. Sulh Ceza Hakimliği’nde yaptığı savunma yayımlandı. Güney ifadesinde, "Suç örgütü üyeliğini kesin bir dille reddediyorum. 16 yaşından beri sadece bir örgüte üyeyim, o da onurla, gururla, başı dik siyaset yaptığım Cumhuriyet Halk Partisi’dir" dedi.

“Duvarda yazan, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Adalet mülkün temelidir’ sözü ile şahsınızı ve heyetinizi selamlıyorum” diyerek savunmasına başlayan Güney, Cumhuriyet'in aktardığına göre; sözlerine şöyle devam etti:

“Suç örgütü üyeliğini kesin bir dille reddediyorum. 16 yaşından beri sadece bir örgüte üyeyim, o da onurla, gururla, başı dik siyaset yaptığım Cumhuriyet Halk Partisi’dir.

Sevk yazısında olduğu iddia edilen HTS ve hesap hareketleri, mali raporları bize ne emniyet ne de savcılık sorgusunda sorulmamıştır. Bunlara karşı savunma yapma imkanı verilmedi. Buna karşı alınacak bir kararın kamu vicdanını yaralayacağına inanıyorum.

Beyoğlu Belediye Başkanı seçildiğimde, Beşiktaş Belediyesi’nden tanıdığım Başkan Yardımcısı Alican Abacı tarafından bana hukuki danışmanlık yapmak üzere Mustafa Mutlu adlı kişi yönlendirildi. Mustafa Mutlu ile iki ay çalıştım. Bana hukuki danışmanlık için değil, Aziz İhsan Aktaş’a iş aldırabilmek için geldiğini ısrarlarından anladım.

Mustafa Mutlu’yu belediyeden gönderdikten sonra, Aziz İhsan Aktaş’ın Beyoğlu’nda iş yapamayacağını anlayan Alican Abacı tarafından bana husumet beslendi. Dolayısıyla bizim hakkımızda iftirada bulunan kişilere baktığımızda; Alican Abacı, Mustafa Mutlu ve Aziz İhsan Aktaş olduğunu görürüz.

Yine tarafıma iftiralarda bulunan ahlaksız Murat Kapki, Beltaş Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığım dönemde Alican Abacı ile birlikte makamıma gelerek, ‘Murat Kapki’ye pano işi ver’ dediği kişidir. Görev sürem içerisinde, ahlaksız ve iftiracı Murat Kapki, herhangi bir işi Beltaş’tan alamamıştır.

Bir diğer iftiracı ise Durmuş Yıldırım. Yine Alican Abacı tarafından, belediye başkanı olduktan sonra seyahatlerdeki biletleri ayarlaması için Türk Hava Yolları ile çalışan ve acente sahibi olarak bize yönlendirilmiştir. Sonradan bu kişinin THY’den şizofren hareketlerinden dolayı atıldığını, bir acentenin sahibi değil çalışanı olduğunu ve oradan da atıldığını öğrendik.”