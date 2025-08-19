İnan Güney'in tutuklanmasına CHP'den tepki: Halkın iradesini gasp edenler, en büyük tepkiyi halktan alacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 44 kişiden 17’si “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlamasıyla tutuklandı. 27 kişi ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

CHP'den karara tepki gecikmedi. Adliye önünde yapılan protestonun yanı sıra milletvekilleri de açıklama yayımladı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "150 günü geçti, iddianame yok! Yargıdaki çeteyle ilgili HSK’da bir kıpırdanma yok! Ama siyasi intikamla Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney’i de tutukladılar. Yargı sopasıyla halkın iradesini gasp edenler, en büyük tepkiyi halktan alacak! Tüm tutuklu arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız!" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beyoğlu'nda sandıkla alamadıklarını şimdi yargı sopasıyla gasp ediyorlar. İnan Güney’in tutuklanması sadece ona değil, milyonların iradesine vurulmuş bir darbedir. Bu karanlık düzeni halkın gücü yıkacak!" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, şu ifadeleri kullandı: "Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney’in tutuklanması, aylardır devam eden siyasi operasyonların yeni bir halkasıdır. Bu operasyonların amacı seçilmiş belediye başkanlarını, belediye çalışanlarını ve aileleri hedef alarak halkın iradesini felç etmek, korku ve baskı ortamını süreklileştirmektir. Suç örgütü gibi davranan, adalet yerine talimatla hareket eden, yargıyı şantaj ve rüşvet çamuruna batıranlar ülkenin tüm sorunlarının da gerçek sorumlusudur. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu kumpaslar karşısında susmayacağız. Ne belediye başkanlarımızı, ne yol arkadaşlarımızı ne de halkın iradesini kirli hesaplara teslim etmeyeceğiz. Hukuku ayaklar altına alanlar tarihin en karanlık sayfalarına yazılacak; biz ise mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz. Er ya da geç adalet kazanacak, millet kazanacak."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de paylaşımda, "Nereye baksanız son seçimlerde halkın tercihini görüyorsunuz, ama Beyoğlu seçim sonuçları sizin için bambaşka bir hikaye. Cumhuriyet Halk Partisi’nin içinden yetişmiş, ilçe başkanlığı yapmış ve belediyeyi halkın tercihiyle buluşturmuş İnan Güney ve hiçbir arkadaşımız yalnız değildir!" dedi.