İnan Güney 'tek sıra' dayatmasını anlattı: "Direnmek mecburiyetinde olduğumu söyledim"

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, gözaltı sürecinde yaşadıklarını anlattı.

YouTube'da yayın yapan Onlar TV'ye konuşan Güney, gözaltına alınanların Emniyet önünde sıraya dizildiğini ve görüntü almak için hazırlık yapıldığını söyledi. Görevli bir polis memuruna bu sıraya kesinlikle girmeyeceğini söylediğini aktaran Güney, gerekirse direneceğini belirtti.

Güney, bunun üzerine Emniyet önündeki sıraya alınmadı.

"'SIRAYA KESİNLİKLE GİRMEYECEĞİM' DEDİM"

Güney'in Onlar TV'den Gazeteci Barış Terkoğlu'na ilettiği not şöyle:

"Gözaltına alınan arkadaşlarımız, dışarda sıraya diziliyor; demokratik bir hukuk devletine ve insan onuruna yakışmayan o meşhur görüntü için hazırlık yapılıyordu. Orada yetkili olduğunu anladığım bir memura ‘Ben bu sıraya kesinlikle girmeyeceğim’ dedim. Memur arkadaş ‘Talimat böyle girmek mecburiyetindesiniz’ dedi. Ben de kesinlikle sıraya girmeyeceğimi gerekirse zorla çıkarılmamı ama sıraya direneceğimi söyledim. Memur arkadaş yaptığı görüşmelerden sonra beni arkadaşlarımın yanından alıp tek başıma çıkarmadı. Arkadaşlarımın yanından geçerken özür dileyerek bu sıraya direnmek mecburiyetinde olduğumu söyledim."