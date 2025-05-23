'İnan Kıraç hastaneden kaçırıldı' iddiası: 3 kişi adliyeye sevk edildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, iş insanı İnan Kıraç'ın tedavi gördüğü hastaneden kaçırıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kıraç'a vasi olarak atanan 2 kişinin, iş insanının 20 Aralık 2024'te evlendiği Emine Alangoya ve bazı şüphelilerce kaçırıldığı yönünde polise yaptığı ihbarın ardından harekete geçti.

Polis ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında B.C, A.Ş. ve K.İ'yi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

KIRAÇ'IN EVİNE GÖTÜRÜLDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ

Ayrıca aracın şoförlüğünü yapan B.C'nin, ifadesinde "(İnan Kıraç) Sür dedi, sürdüm" dediği öğrenildi.

Öte yandan bulunan İnan Kıraç'ın vasilerine teslim edildiği ve evine götürüldüğü öğrenildi.

DAVA SÜRECİNDE NELER OLDU?

İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı.

Dava kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti.

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporuna göre, fiili ehliyetinin olmadığı tespit edilen Kıraç'a, avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin'i geçici olarak vasi atamıştı.

Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde 4 Mart'ta görülen davanın ilk duruşmasında, Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki vasilik davasının sonucunun beklenilmesine karar verilmişti.