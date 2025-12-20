İnan ölümünün 10. yılında anıldı

Haber Merkezi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 14 Aralık 2015’te ilan edilen ve 35 gün süren sokağa çıkma yasağında evinin önünde katledilen ve cenazesinin sokaktan alınmasına bir hafta boyunca alınmasına izin verilmeyen Taybet İnan ölüm yıldönümünde anıldı.

İnan’ın katledildiği sokakta yapılan anmada ölümünden sorumlu olanların yargılanması talep edildi. Burada yapılan açıklamada, “10 yıl geçti; ama anmamız hâlâ engellenmek isteniyor. Yüzyıl geçse de yaşanan vahşeti unutmayacağız. Bu vahşet insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Katiller bulunana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” denildi.