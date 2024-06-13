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İnanç merkezi kurtarıldı

Güncel
  • 13.06.2024 06:00
  • Giriş: 13.06.2024 06:00
  • Güncelleme: 13.06.2024 07:12
İnanç merkezi kurtarıldı
Fotoğraf: MA

Haber Merkezi

Dersim Hozat’ta Alevilerin kutsal saydığı Derviş Cemal Türbesi’nin olduğu bölgeye yapılmak istenen mermer ocağına karşı açılan davayı köylüler kazandı.

Davada Erzincan İdare Mahkemesi projenin yürütülmek istendiği alanın Aleviler’in kutsal mekânı olması, tarım ve hayvancılık faaliyetlerine zarar verebileceği gerekçesiyle projeyi hukuka aykırı bularak maden işletmesine karşın Derviş Cemal Köyü Muhtarlığı lehine karar verdi. Derviş Cemal Köyü’ne yakın bir alanda kurulmak istenen mermer ocağı mahkeme kararı ile durduruldu.

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