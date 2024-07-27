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İnanılmaz kurtuluş: Hurdaya dönen araçtan yara almadan çıktı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, köprüden aşağı düşerek hurdaya dönen ticari aracın sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Ajans Haberleri
  • 27.07.2024 23:18
  • Giriş: 27.07.2024 23:18
  • Güncelleme: 27.07.2024 23:19
Kaynak: İHA
İnanılmaz kurtuluş: Hurdaya dönen araçtan yara almadan çıktı


Bandırma-Erdek yolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 ART 50 plakalı ticari araç, yaklaşık 4 metre yükseklikten aşağı uçtu. Köprüden aşağı düşen araç yere çakıldıktan sonra takla attı. Ticari araç kazada hurdaya dönerken, sürücüsü ise ters dönen aracın içinden yara almadan çıktı.

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