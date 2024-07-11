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İnanır, tedbir amaçlı yoğun bakıma kaldırıldı

Kültür Sanat
  • 11.07.2024 06:00
  • Giriş: 11.07.2024 06:00
  • Güncelleme: 11.07.2024 08:31
İnanır, tedbir amaçlı yoğun bakıma kaldırıldı
Fotoğraf: AA

Kültür Sanat Servisi

Oyuncu Kadir İnanır, tedbir amaçlı yoğun bakıma kaldırıldı. İnanır, mart ayında beynine 3. kez pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmış ve tedavi olmaya başlamıştı. Hastalığı stabil ilerleyen İnanır’ın bir süre önce fizik tedavi gördüğü açıklanmıştı.

İnanır’ın enfeksiyon nedeniyle tekrar hastaneye kaldırılıp yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlandığı kaydedildi.

Oyuncu Julide Kural, enfeksiyon nedeniyle hastaneye gittiklerini ve doktorların tedbir amaçlı olarak İnanır’ı yoğun bakıma aldıklarını aktardı.

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