İnatçı" Galatasaray, "Devler Ligi"nde son haftaya umutlu girdi

Geri düştüğü maçlardan aldığı puanlarla dikkati çeken Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta öncesi gruptan çıkma şansını sürdürdü.

Dünya futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden sarı-kırmızılılar, A Grubu'nda 5. haftayı 5 puanla kapattı.

Almanya'nın Bayern Münih takımının 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan toplayarak gruptan çıkmayı garantilediği A grubunda, birer galibiyet ve ikişer beraberliği olan Danimarka temsilcisi Kopenhag ile Galatasaray beşer puanla sıralanıyor. İngiltere'nin Manchester United ekibi ise 4 puanla son sırada yer alıyor.

Son haftaya Kopenhag'ın bir averaj gerisinde 3. sırada giren Galatasaray'ın yoluna "Devler Ligi"nde devam etme şansı devam ediyor. 12 Aralık'ta deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak "Cimbom" kazanması durumunda Manchester United-Bayern Münih maçının sonucuna bakmaksızın gruptan ikinci çıkmayı başaracak.

Beraberlik durumunda averajla Kopenhag'ın gerisinde kalacak Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne gidebilmesi için Manchester United'ın da puan kaybetmesini bekleyecek. Sarı-kırmızılıların, Danimarka'da puan kaybetmesi, Manchester United'ın da Bayern Münih'i yenmesi durumunda Galatasaray için Avrupa serüveni bu sezon sona erecek.