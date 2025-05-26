İnce’den iki kutuplu siyaset göndermesi

Haber Merkezi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk siyaseti sancılı bir dönemden geçmektedir. Kısır tartışmalar, siyasetin var oluş sebebi olan vatandaşın derdini çözme işlevini perdelemekte, gerçekte hiçbir işe yaramayan siyasi kamplaşmalar ve polemikler, siyasi safları sıkılaştırırken memleketin sorunlarının çözümünü ötelemektedir" ifadelerini kullandığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Siyaset, fikir ayrılıklarından ziyade inatlaşmanın aracı haline dönüşmekte, seçmen ne olursa olsun, ne söylenirse söylensin, ne yapılırsa yapılsın en istemediği kampın karşısına oy vermekte, böylelikle siyaset iki kutba hapsolmaktadır. Halbuki demokrasi geleneğimiz çok çeşitli renklerin siyaset sahnesinde var olması üzerinedir. İki kutuplu siyaset ne olursa olsun ne yapılırsa yapılsın senin hiç istemediğinin karşısındakine oy vermeni dayatmaktadır.”