İncekum’da izinsiz yol iddiası: Suç duyurusunda bulunuldu

Gökova Akyaka’yı Sevenler Derneği ile Marmaris Kent Konseyi tarafından, Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İncekum mesire alanında "çadırlı konaklama alanı ve günübirlik alan" projesi için imar ve altyapı planlaması yapılmadan ve ruhsat alınmadan yol açıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Marmaris ilçesine bağlı Çamlı Mahallesi İncekum mevkisinde Cleo Turizm Marina şirketi tarafından yapılması planlanan "Çadırlı konaklama alanı ve günübirlik alan" projesi için 20 Haziran’da "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir" kararı verildi.

Gökova Akyaka’yı Sevenler Derneği ile Marmaris Kent Konseyi temsilcileri, imar planı onaylanmadan, ruhsat alınmadan ve altyapı planlaması yapılmadan sahada fiili çalışmalara başlandığını ileri sürerek suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda izinsiz çalışmanın durdurulması ve savcılıkça soruşturma başlatılması talep edildi.

Yapılan ortak basın açıklamasında, proje kapsamında Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi ile doğal ve arkeolojik sit alanı niteliği taşıyan bölgede yol açıldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin proje için verilen "ÇED gerekli değildir" kararına karşı iptal davası açtığı ve birçok sivil toplum kuruluşunun da davaya müdahil olma hazırlığı yaptığı bildirildi.

Belediye tarafından hazırlanan teknik dosyada, alanda planlanan tesislerin günlük yaklaşık 93 ton su tüketimine yol açacağı ve bölgede bu miktarda su temin edilemeyeceği ifade edildi. Atık yönetimi konusunda da ciddi riskler bulunduğu kaydedilen açıklamada, Muğla’daki korunan alanlarda devam eden projelerin yerel yönetimlerin itirazlarına rağmen hızla ilerlediği vurgulanarak, çalışmaların kamu yararı açısından yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulunuldu.