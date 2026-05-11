Inceller bakanlığın raporuna girdi
İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı Incel (involuntary celibate–istemsiz bekâr) gruplarına ilişkin raporda, dijital gruplar üzerinden şantaj, siber dolandırıcılık, kadın düşmanlığı ve şiddeti meşrulaştıran içerikler dahil birçok suçun yürütüldüğü belirtildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 38 sayfalık "Sosyal Medyanın Çocuklar Üzerindeki Etkisi" raporu yayımlandı.
Hürriyet'in haberine göre raporda, 901 Grubu, C31K (Cehennemin 7 Katı) ve Gulyan gibi isimlerle anılan dijital topluluklarda çoğunluğunun 18 yaşından küçük olması dikkat çekti.
Raporda şunlar belirtildi:
- Dijital mecralardaki Incel gruplarında, erkeğin mutlak üstünlüğü, istismarı meşrulaştırma, kendine acıma, kendinden nefret etme, ırkçılık gibi söylemler dikkat çekiyor.
- Tespit edilen, ‘901 Grubu, Gulyan Grubu, C31K-C7K (Cehennemin 7 katı), İsrail Duyurular’ gibi grupların çoğunda, çocuklara zorbalık, cinsel taciz, tehdit, şantaj, kredi kartı kopyalama, kişisel verileri ele geçirme, hayvanlara şiddet, dini değerlere, Atatürk’e hakaret gibi birçok suç işlendiği ortaya çıkarıldı. Bu gruplarla bağlantılı gözaltına alınanların çoğu 18 yaşından küçük.
- ‘Incel’ gibi akımların psikolojik tahribatından etkilendiği, bunların Discord ve Telegram gibi uygulamalar üzerinden birbirleriyle iletişim sağladıkları belirlendi.
- Kadın düşmanlığı, ırkçı söylemler, şiddeti meşrulaştırma gibi kavramların yanında diğer ülkelerdeki gruplardan farklı olarak ‘yoksulluk’ da öne çıkarılıyor. Gruplar ‘yoksul’ ve ‘çirkin’ olmalarının ‘kadınlara erişememelerinin önündeki en önemli engel’ olarak görüyor.