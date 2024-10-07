İnceller cinskırımın başrolü

İstanbul'da Semih Çelik isimli erkeğin Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i yarım saat aralıklarla katletmesinin ardından 'incel' kavramı sosyal medyada tekrar tartışmaya açıldı. İncel kavramı Türkiye’de son birkaç yıldır popüler hale gelse de dünyadaki tarihi daha uzun. İncel (involuntary celibate – istemsiz bekâr) erkekler, kendilerini romantik ya da cinsel ilişki yaşayamayan erkekler olarak tanımlıyor. Tüm örgütlenme motivasyonları ise kadınlara olan nefretleri.

Türkiye'de kadınlara yönelik şiddet ve kadın cinayetleri iktidar eliyle olağanlaştırıldığı için “incel kavramı’nın yarattığı tehlike gerektiği kadar görünür değil. Fakat genç erkekler arasında gittikçe yayılan bir incellik tehlikesi var. İncel erkekler kadınların akılsız, manipülatif ve yetersiz olduklarını iddia ediyor. Aynı zamanda kadınların irrasyonel kararlar verdiğini ve genellikle erkeklerin üzerinde bir üstünlük kurmak için cinselliklerini kullandıklarını ifade ediyorlar. Yani kadınların her türlü şiddeti ve ötekileştirmeyi hak ettiklerine inanıyor.

KAHRAMAN YARATTILAR

İncel kavramı 1990’larda da tartışılsa da hayatımıza sosyal medyanın da etkisiyle 2014 yılında yerleşti. O sene Elliot Rodger isimli erkek 6 kişiyi öldürüp 14 kişiyi yaraladı ve intihar etti. Saldırıdan önce internette yayımladığı manifestosunda kadınların kendisiyle ilişki kurmayı reddetmesi sebebiyle onlardan “intikam” almak istediğini söyledi. Bu katliamdan sonra Rodger, incel toplulukları içinde bir kahraman olarak anılmaya başladı. Bu bir dönüm noktası oldu. Hem dünyada hem de Türkiye’de inceller yaygın bir şekilde örgütlenmeye başladı. Dünyada daha çok Reddit, 4chan gibi sanal forumlarda incel kavramı üzerine tartışılırken Türkiye’de Ekşi Sözlük, Twitter gibi mecralarda kendine yer buldu. İncellik “meme”ler ile bir mizah malzemesi gibi popüler hale getirildi. İncel kavramı aynı zamanda “Manosfer” kavramının da bir alt başlığı. Bu kavram altında kendine yer bulan erkekler, kendilerini erkek hakları hareketinin neferleri olarak tanımlıyor. Bir diğer kavram olan “oneitis” ise temelde bir erkeğin, kendine eşit derecede ilgi göstermeyen bir kadına karşı aşırı ilgi yatırımı yaptığı durumları temsil etmek için kullanılan bir saplantı anlamına geliyor. Manosferin en etkili grubu olan Red Pill hareketi için oneitis, erkekler tarafından kaçınılması gereken bir davranış örüntüsü olduğu için eleştiriliyor. Red Pill Matrix filmine atıfta bulunarak, "gerçekliği" gördüğünü iddia eden bir erkeklik hareketi.

AŞIRI SAĞ İLE İLİŞKİLİ

Genellikle, geleneksel cinsiyet rollerine dönmeyi savunan, feminizmi ve kadınları eleştiren erkeklerden oluşuyor. Öğretisi, anti-feminist ve pragmatik görüşleri sebebiyle genellikle alternatif sağ ideolojilerle de ilişkili. Bu yüzden Red Pill genellikle ırkçılık, Afro-Amerikan karşıtlığı ve anti-feminizm gibi ideolojiler üzerinden şekilleniyor. Türkiye’de özellikle yoğun sosyal medya kullanan genç erkekler arasında incellik kültürünün yayıldığı göze çarpıyor. Bu erkekler genellikle aşırı sağ ideolojilere eğilimliler. İncel ideoloji ve aşırı sağın kesişim noktaları bulunuyor. Aşırı sağ tüm toplum üzerinde bir otorite kurmayı ve baskı altına almayı hedeflerken inceller aynısını kadınlara yapmayı hedefliyor. İncel erkekler kadınlara duyduğu büyük nefretin yanı sıra erkekleri de sınıflandırıyor:

Chad: Fiziksel olarak çekici, kadınlar tarafından arzulanan ve genellikle başarılı erkeklere verilen ad. İncel topluluğu, Chad'leri kendi başarısızlıklarının sebebi olarak görüyor.

Normie: "Normal" olarak kabul edilen, toplumsal normlara uyan, incel topluluğuna göre sıradan ya da ortalama olan erkeklere deniyor.

Beta: Chad olmayan, ancak yine de toplumda belirli bir cinsel veya sosyal başarıya sahip erkekler için kullanılır. İnceller tarafından genellikle zayıf ya da itaatkâr olarak görülüyor.

İncel kavramının veya aşırı sağın çatısı altında toplanan erkekler şiddeti psikolojik sorunları olduğu için üretmiyor. Yapabilme özgürlükleri olduğu için yapıyorlar. Siber zorbalığı önlemek amaçlı olarak izleme yapan bir sivil toplum kuruluşu 2022 yılında bir araştırma yaptı. Raporda ismi gizli tutulan tamamı erkeklerden oluşan forum, yapılan araştırma kapsamında 18 ay boyunca izlendi ve bir milyondan fazla paylaşım analiz edildi. Sanal ortamda bu harekete ait en büyük grup olduğu belirtilen forumda 17 binden fazla üye yer alıyor, haftalık 2,6 milyon ziyaretçi topluyor. Araştırmacıların raporunda, incel topluluklarının şiddet içeren mesajları, son 10 yılda çoğu kadın 100 kişinin öldürülmesi veya yaralanması vakaları ile ilişkilendiriliyor. Platformda 29 dakikada bir cinsel saldırı içerikli bir paylaşım yapıldığı da açıklandı.

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KATLİAM PLANLIYDI

Cuma günü tüm kadınların kendini güvensiz hissetmesine sebep olacak bir katliam yaşandı. Semih Çelik isimli erkek Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i katletti. Çelik’in 1 sene önce çektiği videolar sosyal medya hesaplarında paylaşılmaya başlandı. Çelik videoda Uzuner’i öldürmek istediğini açıkça beyan ediyor. Görülüyor ki meselenin uyuşturucu veya cinnetle doğrudan bir bağı yok. Çelik en az 1 senedir bu katliamı planlıyor. Bu video sosyal medyada dolaşıma girmesine rağmen yetkililer bir yaptırımda bulunmuyor. Hakkını arayanların, muhaliflerin seneler önceki X paylaşımları dahi suç aracına dönüştürülürken bir erkeğin 2 genç kadını katletmesine kadar gelen sürece göz yumuluyor. Uzuner'in cansız bedenini paylaşarak 'imparator kardeşim' yazan 'blackpillci' kullanıcı isimli erkeğe soruşturma dahi başlatılmadı. Forumlarda bir araya gelen inceller ise katledilen kadınları hadef alırken şiddet içerikli yorumlara yaptırım uygulanmıyor.

Türkiye'de yaşanan diğer örnekler ise şöyle:

• Mayıs ayında Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman tanımadığı biri tarafından önü kesilerek katledilmişti. Katledilmesinin ardından kız arkadaşı ile gitar çalış şarkı söylediği bir video dolaşıma girmişti. Bu video inceller tarafından çok kez paylaşılarak şöyle yorumlar almıştı. “Şu videoyu görünce çok pis kıskandım. Benim hiç yaşayamayacağım şeyleri yaşamış. Gram üzülmedim.”

• Geçtiğimiz ağustos ayında da Eskişehir'de Arda K. İsimli erkek sosyal medyada canlı yayın açarak 5 kişiyi bıçaklamıştı. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Arda K.’nin üzerinden, Nazi sembolleriyle kaplı teçhizat çıkmıştı. Sansasyonel Turan Birliği adlı bir sanal platforma üye olduğu belirlenen Arda K.’nın kadınlara, LGBTİ+’lara, Kürtlere, sokak hayvanlarına dair birçok nefret dolu paylaşımı da ortaya çıkmıştı. Saldırının ardından kendini incel olarak tanımlayan birçok erkek Arda K. İle gurur duyduklarına dair paylaşımlar yapmıştı.

DÜNYADA İNCEL SALDIRILAR

• Elliot Rodger (2014, Kaliforniya, ABD): Elliot Rodger, incel hareketinin sembol isimlerinden biri olarak anılıyor. 2014 yılında, Kaliforniya'daki Isla Vista'da 6 kişiyi öldürüp 14 kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti. Saldırısından önce internette yayınladığı manifestoda kadınların kendisiyle ilişki kurmayı reddetmesi nedeniyle onlardan "intikam" almak istediğini açıkladı.

• Alek Minassian (2018, Toronto, Kanada): Alek Minassian, Toronto'da kiraladığı bir kamyonetle insanları ezerek 10 kişinin ölümüne, 16 kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırının ardından yaptığı açıklamalarda, bu eylemini incel ideolojisine dayandırarak, kadınlara ve toplumun "alfa erkeklerine" karşı bir isyan olarak tanımladı. Minassian, sosyal medyada Elliot Rodger'ı öven ve incel isyanına katıldığını belirten mesajlar paylaşmıştı.

• Scott Paul Beierle (2018, Florida, ABD): Scott Beierle, Tallahassee'de bir yoga stüdyosuna silahlı saldırıda bulunarak iki kadını öldürdü ve beş kişiyi yaraladı. Beierle, geçmişte kadınlar hakkında düşmanca görüşler dile getirmiş ve internette yayınladığı videolarda kendisini istemsiz bekâr (incel) olarak tanımlamıştı.

• Chris Harper-Mercer (2015, Oregon, ABD): Harper-Mercer, Oregon'daki Umpqua Community College'da düzenlediği silahlı saldırıda 9 kişiyi öldürdü ve 8 kişiyi yaraladı. Saldırıdan önce yazdığı manifestoda, kendisini dışlanmış ve yalnız hissettiğini, kadınlar tarafından reddedildiği için öfke duyduğunu ifade etti. Saldırısı sonrası incel topluluğu tarafından desteklendi.