Incel’lerin örgütlenme ağı tespit edilsin

İstanbul’da iki kadını katleden Semih Çelik’in kadın düşmanlığı yapan gruplarla bağlantısının ortaya çıkmasının ardından gözler, kadın düşmanlığı yapan ve “Involuntary Celibate” olarak adlandırılan kişilerin Türkiye’deki örgütlenme ağına çevrildi.

Türkçeye, “İstemsiz Bekâr” olarak çevrilen ve “Inceller” olarak kısaltılan kişilerin internet üzerinden örgütlendiğinin altını çizen CHP Milletvekili Seyit Torun, Türkiye’deki yapılanmanın ortaya konulabilmesi için TBMM araştırması yapılmasını istedi. Meclis’e sunulan teklifin gerekçesinde özetle şu ifadeler kullanıldı:

“Farklı suç aletleriyle nasıl cinayet işleneceğine kadar detaylı bilgi paylaşımında bulunan inceller sadece kadınları hedef almamakta, erkeklere ve hayvanlara da saldırmaktadır. Türkiye’de, ‘İstemsiz Bekarlık’ adı altında oluşturulan suç ağları internet üzerinden örgütlenmekte, özellikle ‘Dark Web’ olarak adlandırılan ağ içerisinde büyümektedirler. Incelleri sadece işledikleri suçlar üzerinden yargı önüne çıkartmak ve internet sitelerini araştırmak sorunun kökten çözülmesinin bir bölümünü oluşturmaktadır. Söz konusu suç makinelerinin nasıl zemin bulabildiği, kolaylıkla örgütlenebildiği ve suç işleyebildiği anlaşılmalı, suçun ortaya çıkmadan önce önlenmesi için çalışmalar yürütülmelidir.”