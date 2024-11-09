İnci Demirkol törenle uğurlandı

Yaşamını yitiren Ankara Film Festivali Başkanı, sinemacı ve yapımcı İnci Demirkol için Büyülü Fener Kızılay Sineması’nda tören düzenlendi. Törene İnci Demirkol'un eşi İrfan Demirkol, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, sanatçılar, siyasiler ve gazeteciler de katıldı.

İnci Demirkol'un eşi İrfan Demirkol, törende "Ne kadar iyi şeyler yapmış İnci. Kendini sevdirmiş. Yaptığı işler güzel olmuş. Ben de hep yanında oldum, birlikte yaptık. Bugün yollarımız ayrılıyor ama biz hep o günleri yaşayarak hayata devam edeceğiz" diye konuştu. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de "Tüm Ankara'nın üzerinde kültür-sanat anlamında güneş gibi doğmasında çok büyük emekleri olan bir isimdi İnci Hanım. Festival onun adıyla da bundan sonra bütünleşik olarak devam edecektir" dedi.