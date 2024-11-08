İnci Demirkol yaşamını yitirdi

Oktay EVSEN

Ankara Film Festivali’nde, başkanlık dahil çeşitli kademelerde görev yapmış, sinemacı, yapımcı, sinema salonu işletmecisi İnci Demirkol yaşamını yitirdi. Demirkol bir süredir hastanede tedavi altındaydı. Ölüm haberini, Ankara Büyülü Fener Sinemaları ve Ankara Film Festivali Yönetim Kurulu Başkanı olan eşi İrfan Demirkol duyurdu.

Ankara Film Festivali’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, "Ankara Film Festivali’nin başkanı, sevgili İnci Demirkol’u kaybettik, çok üzgünüz. Festival ailesi olarak çok özleyeceğiz Demirkol bugün saat 13.00’te Büyülü Fener Kızılay Sineması’nda gerçekleştirilecek törenin ardından Kocatepe Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakip Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedilecektir" denildi.