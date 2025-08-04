İnci Eviner’den kolektif bellekteki ada imgesi

Kültür Sanat Servisi

YUNT, sanat kuramcısı Zeynep Sayın’ın sunduğu ‘İmgenin Onuru’ adlı podcast yayınında sanatçı İnci Eviner’i konuk etti. Bölüm, Türkiye’nin kolektif belleğindeki ada imgesini Eviner’in çok katmanlı anlatım biçimleri aracılığıyla ele alırken iktidar ve şiddet ilişkisini deşifre etmek için tarihin derinliklerinde bir gezintiye imkân tanıdı.

Yayında Eviner’in ‘Bir Adanın Sinir Uçları’ başlıklı video çalışması ele alındı. Eviner, ismi ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ olarak değiştirilen Yassıada’yı ziyaretinin yapıta etkilerini anlattı. Adadaki sanat eserlerini vurgulayan sanatçı, hafıza mekânı oluşturulurken ‘çağdaş sanat dilinin dönüştürülmesi’ne değindi, adayı ‘altüst edici bir ortam’ olarak tanımladı.