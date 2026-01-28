İnci Taneleri 3. Sezon Başlıyor! Yeni Sezon Fragmanı

Türk televizyonlarında son beş yılın açılış reyting rekorunu elinde bulunduran İnci Taneleri, merakla beklenen 3. sezonu ile ekranlara dönüyor. Yılmaz Erdoğan imzası taşıyan dizi, derin hikâyesi, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı karakterleriyle yeni sezonda da izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

İNCİ TANELERİ 3. SEZON YAYIN TARİHİ VE GÜNÜ

İnci Taneleri 3. sezon, 29 Ocak 2026 tarihinden itibaren Perşembe akşamları Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yeni sezonun yayın günüyle birlikte dizinin reyting yarışında yine güçlü bir konumda yer alması bekleniyor.

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN KONUSU

İnci Taneleri, eşini öldürme suçuyla haksız yere hapis yatan edebiyat öğretmeni Azem Yücedağ’ın hayatına odaklanıyor. Yıllar sonra beraat ederek cezaevinden çıkan Azem, İstanbul’da yeni bir yaşam kurmaya çalışırken bir yandan geçmişiyle yüzleşir, diğer yandan dağılan ailesini yeniden bir araya getirme mücadelesi verir.

Azem’in yolu, pavyon dansçısı Dilber ile kesişirken; aşk, vicdan, adalet ve aile kavramları dizinin merkezinde güçlü bir dramatik yapı oluşturur. Üçüncü sezonda bu yüzleşmenin daha da derinleşmesi bekleniyor.

İNCİ TANELERİ 3. SEZON OYUNCU KADROSU

Yeni sezonda dizinin sevilen ve güçlü oyuncu kadrosu büyük ölçüde korunuyor.

Yılmaz Erdoğan

Hazar Ergüçlü

Selma Ergeç

Kubilay Aka

Rıza Kocaoğlu

Sera Kutlubey

Yasemin Baştan

Güven Kıraç

Selim Erdoğan

Bestemsu Özdemir

DİZİNİN KÜNYESİ

Tür Dram Yönetmen Şenol Sönmez Senarist Yılmaz Erdoğan Yapım Yılı 2023 Kanal Kanal D

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI

İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı, dizinin hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Fragman, üçüncü sezonda Azem Yücedağ’ın geçmişiyle hesaplaşmasının daha sert ve duygusal bir boyuta taşınacağını gösteriyor.

İnci Taneleri 3. sezon ne zaman başlıyor?

İnci Taneleri 3. sezon, 29 Ocak 2026 Perşembe günü Kanal D’de başlıyor.

İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor?

Dizi, yeni sezonda Perşembe akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

İnci Taneleri dizisinin konusu ne?

Dizi, haksız yere hapse giren edebiyat öğretmeni Azem Yücedağ’ın özgürlüğüne kavuştuktan sonra ailesini yeniden bulma ve geçmişiyle yüzleşme hikâyesini anlatıyor.

İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı?

Evet, İnci Taneleri 3. sezon fragmanı yayınlandı ve izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

İnci Taneleri 3. sezon, güçlü hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla 2026 televizyon sezonunun en iddialı yapımları arasında yer alıyor. 29 Ocak’tan itibaren Kanal D ekranlarında başlayacak olan dizi, dram türünü seven izleyiciler için kaçırılmayacak bir sezon vadediyor.