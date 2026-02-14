Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İnci Taneleri ekranlara veda ediyor

Kanal D'de yayınlanan İnci Taneleri dizisi, 4 bölüm sonra ekranlara veda edecek.

Kültür Sanat
  • 14.02.2026 14:51
  • Giriş: 14.02.2026 14:51
  • Güncelleme: 14.02.2026 15:06
Kaynak: Haber Merkezi
İnci Taneleri ekranlara veda ediyor

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı 'İnci Taneleri' dizisi ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre dizinin son 4 bölümü yayınlanacak ve 51'inci bölümde findel yapılacak.

Dizinin ilk iki sezonu yayınlandıktan sonra 3'üncü sezon ocak ayında yayınlanmaya başlamıştı.

Kanal D'de Ocak 2024'te yayın hayatına başlayan dizinin başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka ve Selma Ergeç oynuyordu.

BirGün'e Abone Ol