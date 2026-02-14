İnci Taneleri ekranlara veda ediyor
Kanal D'de yayınlanan İnci Taneleri dizisi, 4 bölüm sonra ekranlara veda edecek.
Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı 'İnci Taneleri' dizisi ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.
Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre dizinin son 4 bölümü yayınlanacak ve 51'inci bölümde findel yapılacak.
Dizinin ilk iki sezonu yayınlandıktan sonra 3'üncü sezon ocak ayında yayınlanmaya başlamıştı.
Kanal D'de Ocak 2024'te yayın hayatına başlayan dizinin başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka ve Selma Ergeç oynuyordu.