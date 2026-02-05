İnci Taneleri Yeni Bölüm Fragmanı Yayında: "...Ve sen öldün!"

Kanal D’nin sevilen dizisi İnci Taneleri, merakla beklenen 3. sezonuyla izleyiciyle buluştu. Uzun sezon arasının ardından yeniden ekranlara dönen dizi, sosyal medyada büyük ilgi gördü. “Özlemiştik” paylaşımlarıyla gündeme gelen yapım, yeni bölüm fragmanıyla izleyicinin heyecanını artırdı.

AZEM’İN KAYBOLMASI HİKÂYENİN MERKEZİNDE

Yeni sezon başlamadan önce Azem’in ortadan kaybolması, dizinin en çok konuşulan gelişmesi oldu. Karakterin akıbetine dair belirsizlik, hikâyedeki gerilimi artırırken izleyiciler arasında merak uyandırdı.

DİLBER’İN AZEM’E ÖZLEMİ İZLEYİCİYİ ETKİLEDİ

Yeni sezonda öne çıkan duygusal sahnelerden biri de Dilber’in Azem’e duyduğu özlem oldu. Sessiz bakışlar ve yarım kalan cümleler, izleyiciyle güçlü bir bağ kurdu.

İNCİ TANELERİ İZLEYİCİYLE GÜÇLÜ BAĞ KURMAYA DEVAM EDİYOR

Sezon arası boyunca diziyi özlediğini dile getiren izleyiciler, yeni bölümlerle birlikte İnci Taneleri’ni yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

“Bu dizi sadece izlenmiyor, yaşanıyor” ve “İnci Taneleri yine içimize işledi” yorumları, yapımın izleyiciyle kurduğu duygusal bağın sürdüğünü gösterdi.

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

BKM imzalı İnci Taneleri, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

