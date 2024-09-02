İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlayacak? İnci Taneleri 2. sezon tarihi

İnci Taneleri adlı Kanal D'de yayınlanan dizinin 17. bölümüyle 30 Mayıs'ta ilk sezonunun bitmesinin ardından İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu dizinin takipçileri tarafından gündeme getiriliyor. İnci Taneleri dizisinin ikinci sezonuyla birlikte tekrar Kanal D ekranlarına dönmesi bekleniyor. Peki, İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlayacak? İnci Taneleri 2. sezon tarihi!

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İnci Taneleri dizisi hakkında yeni sezonun ne zaman başlayacağına dair henüz dizinin yapımcılarından bir açıklama gelmedi. Ancak dizi yapımcılarından sızan kulis bilgilerine göre İnci Taneleri dizisinin Eylül ayının ikinci haftasında 18. bölümüyle birlikte 2. sezonda ekranlarda izleyicisiyle buluşacağı iddia ediliyor.

İNCİ TANELERİ'NDE EN SON NE OLMUŞTU?

Azem'in en başından beri kendisine yalan söylediğini acı bir şekilde öğrenen Piraye, hayatının en büyük yıkımlarından birini yaşadı. Azem günler sonra Piraye'nin evine gelerek onunla konuşmaya çalıştı. Ancak gördüğü muamele çok sert oldu.

Piraye'nin söylediği her şeyi sessizce dinleyen Azem, tek bir cümle ile ona veda etti. Dilber'in Zahir'i öldürme planları değişti. Parasını çaldırdığı için kendisini Dilber'e borçlu hisseden Zerre, Zahir'i öldürmeye karar verdi.

Aleyna tarafından ikinci kez aldatılan Reyyaz, bu kez gözünü karattı. Adamları ile birlikte Cihan’ın yanına giden Reyyaz, ondan Aleyna ile Necmi’yi bulmasını istedi.

Cihan, yıllara sonra kavuştuğu ablası ile buluştu. Nehir, kardeşinden babası ile görüşmemesini isterken; Cihan ise babasının kendisi için çok şey yaptığını söyledi.